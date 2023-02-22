ПСЖ потерял Неймара перед важными матчами Лиги 1 и ЛЧ

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

Сегодня, 22 февраля, Неймар прошел новое обследование, где у него обнаружили растяжение голеностопа с повреждением связок. Срок восстановления все еще не указан, но гарантированно бразилец не сыграет против "Марселя" в воскресенье.

Новый медицинский осмотр запланирован в начале следующей недели. Под угрозой также участие Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, где ПСЖ сыграет против "Баварии" (первый матч - 0:1).

В этом сезоне Неймар провел 29 матчей, забил 18 голов и совершил 17 ассистов. Контракт бразильца с ПСЖ рассчитан до 2027 года.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ занимает первую позицию и опережает "Марсель" на 5 очков.