ПСЖ потерял Месси перед матчем Лиги чемпионов
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, что у нападающего Лионеля Месси мышечная травма
Об этом сообщает GFFN .
Главный тренер ПСЖ пока не знает, сможет ли Лионель Месси сыграть в ближайших матчах - против "Лилля" (29 октября) и "Лейпцига" в ЛЧ (3 ноября).
"После игры с "Марселем" он тренировался в обычном режиме. Сегодня у Месси возникло мышечное повреждение, он работал индивидуально. Завтра посмотрим, сможет ли он сыграть", – рассказал Маурисио Почеттино.
34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры с 2003 года. С испанцами он завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.Минувшим летом Месси бесплатно перешел в ПСЖ. В 5 матчах за парижан аргентинец забил всего 1 гол.
- Напомним, 28 сентября Месси забил первый гол за ПСЖ и принес победу над "Ман Сити" в Лиге чемпионов.
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