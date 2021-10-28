ПСЖ потерял Месси перед матчем Лиги чемпионов

Об этом сообщает GFFN .



Главный тренер ПСЖ пока не знает, сможет ли Лионель Месси сыграть в ближайших матчах - против "Лилля" (29 октября) и "Лейпцига" в ЛЧ (3 ноября).



"После игры с "Марселем" он тренировался в обычном режиме. Сегодня у Месси возникло мышечное повреждение, он работал индивидуально. Завтра посмотрим, сможет ли он сыграть", – рассказал Маурисио Почеттино.

34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры с 2003 года. С испанцами он завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира. Минувшим летом Месси бесплатно перешел в ПСЖ. В 5 матчах за парижан аргентинец забил всего 1 гол. Напомним, 28 сентября Месси забил первый гол за ПСЖ и принес победу над "Ман Сити" в Лиге чемпионов. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Минувшим летом Месси бесплатно перешел в ПСЖ. В 5 матчах за парижан аргентинец забил всего 1 гол.