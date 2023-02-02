ПСЖ потерял Мбаппе перед важным матчем против "Баварии" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает L'Equipe.

В матче с "Монпелье" (3:1) Килиан Мбаппе покинул поле еще в первом тайме. Французский форвард травмировал бедро и теперь пропустит три недели.

Мбаппе гарантированно не сыграет против немецкой "Баварии" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 14 февраля.

В общей сложности 24-летний форвард провел за клуб из Парижа в нынешнем сезоне 26 матчей, забил 25 голов и отдал 6 результативных передач.