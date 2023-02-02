ПСЖ потерял Мбаппе перед важным матчем против "Баварии" в Лиге чемпионов
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму бедра
Об этом сообщает L'Equipe.
В матче с "Монпелье" (3:1) Килиан Мбаппе покинул поле еще в первом тайме. Французский форвард травмировал бедро и теперь пропустит три недели.
Мбаппе гарантированно не сыграет против немецкой "Баварии" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 14 февраля.
В общей сложности 24-летний форвард провел за клуб из Парижа в нынешнем сезоне 26 матчей, забил 25 голов и отдал 6 результативных передач.
- 9 января Килиан Мбаппе раскритиковал президента федерации футбола страны Ноэля Ле Гре из-за пренебрежительного отношения к Зинедину Зидана.
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