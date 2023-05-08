ПСЖ отреагировал на извинения отстраненного от тренировок Месси
Французский ПСЖ отменил наказание аргентинского футболиста Лионеля Месси, отстраненного от тренировок на две недели
Об этом сообщает Marca.
8 мая Месси возобновил тренировки с ПСЖ. Это произошло через шесть дней после того, как парижский клуб отстранил аргентинца от команды на две недели за несогласованный визит в Саудовскую Аравию на отдых и извинений аргентинца.
ПСЖ опубликовал фото Месси с тренировки, которая состоялась в понедельник.
Из-за наказания 35-летний форвард пропустил матч чемпионата Франции против "Труа" (3:1). Фаны клуба после инцидента требовали, чтобы аргентинец уходил из ПСЖ.
Лионель Месси в нынешнем сезоне сыграл за парижан 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. ПСЖ за 4 тура до завершения чемпионата Франции возглавляет турнирную таблицу и опережает ближайшего преследователя – "Ланс" – на 6 очков.
- 2 мая ПСЖ отстранил Лионеля Месси от команды на две недели.
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