ПСЖ отказался от "бесплатного" Месси

Об этом сообщает El Español.



Руководство ПСЖ отказалось от идеи подписания Лионеля Месси, который сейчас является свободным агентом. По информации источника, у Месси нет других вариантов продолжения карьеры, поэтому, вероятно, он подпишет новый контракт с "Барселоной".

Начиная с 1 июля Лионель Месси официально не является игроком "Барселоны". Его контракт закончился в 01:00 по киевскому времени - аргентинец стал свободным агентом.



В прошлом сезоне 34-летний футболист сыграл за "Барселону" 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.



Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

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