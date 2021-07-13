ПСЖ отказался от "бесплатного" Месси
Аргентинский форвард Лионель Месси не сыграет за французский ПСЖ в следующем году
Об этом сообщает El Español.
Руководство ПСЖ отказалось от идеи подписания Лионеля Месси, который сейчас является свободным агентом. По информации источника, у Месси нет других вариантов продолжения карьеры, поэтому, вероятно, он подпишет новый контракт с "Барселоной".
Начиная с 1 июля Лионель Месси официально не является игроком "Барселоны". Его контракт закончился в 01:00 по киевскому времени - аргентинец стал свободным агентом.
В прошлом сезоне 34-летний футболист сыграл за "Барселону" 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.
Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.
- 10 марта стало известно, что миланский "Интер" заключит соглашение с порно-сайтом Stripchat, который должен стать титульным спонсором итальянского клуба.
- 1 июля срок контракта форварда Лионеля Месси с испанской "Барселоной" закончился.
- 6 июля порно-сайт Stripchat предложил финансовую помощь руководству испанской "Барселоны".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.08Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное