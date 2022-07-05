Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ .

Парижане досрочного сорвали контракт с Почеттино, рассчитанный до лета 2023 года. Вместе с главным тренером в отставку отправили всех его ассистентов.

Аргентинец возглавил ПСЖ в январе 2021 года. Под его руководством парижане выиграли чемпионат Франции-2022 и завоевали в прошлом году кубок страны.

В Лиге чемпионов-2022 парижане остановились в 1/8 финала, где уступили будущему победителю турнира - испанскому "Реалу" (1:0, 1:3).

50-летний Маурисио Почеттино также тренировал испанский "Эспаньол" и английские "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".

22 мая французский форвард Килиан Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ.

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