ПСЖ объявил о трансфере одного из самых результативных защитников мира

Об этом сообщает официальный Twitter ПСЖ.



22-летний Хакими подписал с ПСЖ контракт до 2026 года. Сумма трансфера составила 60 млн евро, еще 11 млн - бонусы, которые можно активировать благодаря успешной игре марокканца и клуба.



В прошлом сезоне Ашраф Хакими провел за "Интер" 45 матчей, забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость латераля составляет 60 млн евро - он один из самых дорогих и самых результативных защитников мира.



Вместе с "Интером" Хакими стал чемпионом Италии. Также играл за "Реал" и дортмундскую "Боруссию".

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