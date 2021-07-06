ПСЖ объявил о трансфере одного из самых результативных защитников мира
Латеральной миланского "Интера" Ашраф Хакими стал игроком французского ПСЖ
Об этом сообщает официальный Twitter ПСЖ.
22-летний Хакими подписал с ПСЖ контракт до 2026 года. Сумма трансфера составила 60 млн евро, еще 11 млн - бонусы, которые можно активировать благодаря успешной игре марокканца и клуба.
В прошлом сезоне Ашраф Хакими провел за "Интер" 45 матчей, забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость латераля составляет 60 млн евро - он один из самых дорогих и самых результативных защитников мира.
Вместе с "Интером" Хакими стал чемпионом Италии. Также играл за "Реал" и дортмундскую "Боруссию".
- 10 июня полузащитник английского "Ливерпуля" Джорджинью Вейналдум стал игроком французского ПСЖ.
- 23 июня экс-капитан испанского "Реала" Серхио Рамос сообщил экс-одноклубникам, что продолжит карьеру во французском ПСЖ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.51
- Актуальное
- Важное