ПСЖ объявил о переходе экс-капитана "Реала"

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ .

Серхио Рамос подписал контракт с ПСЖ до 2023 года. Защитник перешел в парижский клуб на правах свободного агента.

35-летний футболист покинул "Реал" после завершения прошлого сезона, поскольку не договорился с мадридцами о новом контракте.

Рамос выступал за "Реал" с 2005 года. С мадридцами защитник пять раз стал чемпионом Испании, получил два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырехкратным победителем клубного чемпионата мира.

Вместе со сборной Испании дважды выигрывал Чемпионат Европы (2008, 2012) и чемпионат мира (2010).

Напомним, 16 июня "Реал" объявил, что Серхио Рамос покидает команду .

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