ПСЖ назначил нового главного тренера
Новым главным тренером французского футбольного клуба ПСЖ стал француз Кристоф Галтье
Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.
Кристоф Галтье подписал с парижанами контракт на два года с возможностью дальнейшего продления еще на один сезон.
Предыдущим место 55-летнего Галтье была "Ницца", которая в прошлом сезоне финишировала в чемпионате Франции пятой и дошла до финала кубка страны. В 2021 году он работал с "Лиллем", приведшим к золотым медалям национального первенства.
Также Галтье ранее возглавлял "Сент-Этьен" и "Марсель".
- 5 июля аргентинца Маурисио Почеттино уволили с должности главного тренера французского футбольного клуба ПСЖ.
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