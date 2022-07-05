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ПСЖ назначил нового главного тренера

5 июля, 2022 вторник
15:30
Спорт

Новым главным тренером французского футбольного клуба ПСЖ стал француз Кристоф Галтье

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

Кристоф Галтье подписал с парижанами контракт на два года с возможностью дальнейшего продления еще на один сезон.

Предыдущим место 55-летнего Галтье была "Ницца", которая в прошлом сезоне финишировала в чемпионате Франции пятой и дошла до финала кубка страны. В 2021 году он работал с "Лиллем", приведшим к золотым медалям национального первенства.

Также Галтье ранее возглавлял "Сент-Этьен" и "Марсель".

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