Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

Кристоф Галтье подписал с парижанами контракт на два года с возможностью дальнейшего продления еще на один сезон.

Предыдущим место 55-летнего Галтье была "Ницца", которая в прошлом сезоне финишировала в чемпионате Франции пятой и дошла до финала кубка страны. В 2021 году он работал с "Лиллем", приведшим к золотым медалям национального первенства.

Также Галтье ранее возглавлял "Сент-Этьен" и "Марсель".

5 июля аргентинца Маурисио Почеттино уволили с должности главного тренера французского футбольного клуба ПСЖ.

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