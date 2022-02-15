ПСЖ на последних секундах забил "Реалу" и вырвал победу, несмотря на нереализованный пенальти Месси
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил мадридский "Реал"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч, проходивший в Париже, завершился победой хозяев 1:0. У ПСЖ был очень хороший шанс выйти вперед на 61-й минуте, но звездный форвард Лионель Месси не реализовал пенальти в ворота "Реала".
Судьба матча решилась на последних секундах встречи. Самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе реализовал свой момент на 94-й минуте и вырвал для ПСЖ победу.
Ответный матч "Реала" и ПСЖ пройдет 9 марта в Мадриде.
Лига чемпионов
1/8 финала
15 февраля
ПСЖ (Франция) – "Реал" (Испания) 1:0
Гол : Мбаппе, 90+4
Нереализованный пенальти: Месси, 61
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