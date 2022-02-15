ПСЖ на последних секундах забил "Реалу" и вырвал победу, несмотря на нереализованный пенальти Месси

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч, проходивший в Париже, завершился победой хозяев 1:0. У ПСЖ был очень хороший шанс выйти вперед на 61-й минуте, но звездный форвард Лионель Месси не реализовал пенальти в ворота "Реала".



Судьба матча решилась на последних секундах встречи. Самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе реализовал свой момент на 94-й минуте и вырвал для ПСЖ победу.



Ответный матч "Реала" и ПСЖ пройдет 9 марта в Мадриде.



Лига чемпионов



1/8 финала



15 февраля



ПСЖ (Франция) – "Реал" (Испания) 1:0



Гол : Мбаппе, 90+4



Нереализованный пенальти: Месси, 61

⚪️ Thibaut Courtois = best Real Madrid goalkeeper since ______ #UCL https://t.co/yi9Fim6XcU pic.twitter.com/JE5gc95to9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 марта 2022

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb