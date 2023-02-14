ПСЖ - "Бавария": где и когда смотреть матч плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник, 14 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ принимает немецкую "Баварию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра между ПСЖ и Баварией состоится в Париже и начнется в 22:00. Вживую матч покажет Megogo.
ПСЖ на групповом раунде финишировал вторым в квартете H после португальской "Бенфики" и опередил итальянский "Ювентус" и израильский "Маккаби" из Хайфы.
"Бавария" финишировала первой в группе С, где оставила позади итальянский "Интер", испанскую "Барселону" и чешскую "Викторию".
Лига чемпионов
1/8 финала
ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия)
14 февраля
Париж, стадион "Парк де Пренс"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 10 февраля стало известно, что аргентинский форвард французского ПСЖ Лионель Месси рискует пропустить матч Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
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