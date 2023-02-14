Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра между ПСЖ и Баварией состоится в Париже и начнется в 22:00. Вживую матч покажет Megogo.

ПСЖ на групповом раунде финишировал вторым в квартете H после португальской "Бенфики" и опередил итальянский "Ювентус" и израильский "Маккаби" из Хайфы.

"Бавария" финишировала первой в группе С, где оставила позади итальянский "Интер", испанскую "Барселону" и чешскую "Викторию".

Лига чемпионов

1/8 финала

ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия)

14 февраля

Париж, стадион "Парк де Пренс"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo