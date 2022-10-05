Об этом в эфире Еспресо заявил психотерапевт Максим Жидко.

"Ближайшие последствия - это то, что хорошо показано в фильме о Рембо. У нас будут люди, которые могут эмоционально и антисоциально взрываться в довольно неожиданных ситуациях. Мы также можем иметь людей, у которых нарушено психическое здоровье, и они не смогут жить собственной здоровой жизнью", – отметил он.

Жидко подчеркнул, что они будут распространять посттравматический синдром.

"Если говорить об отдаленных последствиях, то мы можем иметь следующее поколение, которое будет воспитано такими родителями. С травмой, которая будет передаваться из поколения в поколение. Если ПТСР не заниматься – он будет распространяться и станет наследственным. Это будет приводить к тому, что качество жизни в Украине и уровень психического здоровья будет ухудшаться", - подытожил психотерапевт.