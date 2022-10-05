Психотерапевт: Если ПТСР не лечить, то мы будем передавать травму следующим поколениям
В ближайший период в Украине станет больше людей с посттравматическим стрессовым расстройством из-за войны, они не смогут жить собственной здоровой жизнью
Об этом в эфире Еспресо заявил психотерапевт Максим Жидко.
"Ближайшие последствия - это то, что хорошо показано в фильме о Рембо. У нас будут люди, которые могут эмоционально и антисоциально взрываться в довольно неожиданных ситуациях. Мы также можем иметь людей, у которых нарушено психическое здоровье, и они не смогут жить собственной здоровой жизнью", – отметил он.
Жидко подчеркнул, что они будут распространять посттравматический синдром.
"Если говорить об отдаленных последствиях, то мы можем иметь следующее поколение, которое будет воспитано такими родителями. С травмой, которая будет передаваться из поколения в поколение. Если ПТСР не заниматься – он будет распространяться и станет наследственным. Это будет приводить к тому, что качество жизни в Украине и уровень психического здоровья будет ухудшаться", - подытожил психотерапевт.
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