Дэйв Гроссман, Лорен Кристенсен. Бой: Психология и физиология воина во время войны и мира. – Л.: Астролябия, 2023

Читатель этой книги узнает о психологической эволюции боевых действий; о развитии техник, способствующих эффективности военнослужащих и их психологической выносливости и помогающих выйти из токсичной среды смертоносных боев окрепшими телом и духом. Авторы исследования "Бой: Психология и физиология воина во время войны и мира" Дэйв Гроссман и Лорен Кристенсен – соответственно, подполковник, бывший рейнджер Армии США и преподаватель психологии Вест-Пойнта, и опытный полицейский, ветеран войны во Вьетнаме. Итак, что происходит с человеческим телом под влиянием стресса в условиях смертельного столкновения? А с нервной системой, сердцем, дыханием, зрением и слухом, с памятью? Что нужно современным воинам, чтобы не дойти до нервного истощения и продолжать борьбу, чтобы выжить и победить? На эти и другие вопросы, стоящие перед участниками боевых действий и правоохранителями, дают ответ вышеупомянутые авторы. "Почему, стреляя, человек теряет счет своим выстрелам? - спрашивают они. - Почему занижает их количество? Во многих из этих трагических инцидентов люди бросались к двери и нажимали на аварийную кнопку открывания двери, но дверь оставалась запертой.Обычно после нескольких неудачных попыток рациональный человек пошел бы к другой двери, но эти люди не были рациональными. что работает, как у щенка, - перебирал управление на себя.Теперь командовал "щенок", лая на этих испуганных людей, чтобы они снова и снова давили на кнопку.Так они и делали, попав в бесконечный цикл, повторяя одно и то же снова и снова, пока не погибали, Гарри Клугевич называет это "тактическим зациклением", кстати, эта книга входит в перечень рекомендуемой литературы в Военной академии США и Академии ФБР.

Ричард Шеперд. Семь этапов смерти. Откровенная исповедь судмедэксперта. – К.: BookChef, 2023







Прочитав эту книгу, вы узнаете, в частности, о том, какие процессы и необратимые изменения происходят в нашем теле во время старения. На какие особенности функционирования разных систем организма следует обратить внимание? Какие опасности ожидают нас в путешествии по жизни? Каких из них и как можно избежать или отсрочить? Почему старения не стоит бояться? Поэтому в своей книге "Семь этапов смерти. Откровенная исповедь судмедэксперта" Ричард Шеперд приглашает читателей отправиться в путешествие по разным этапам жизни: от детства до глубокой старости. "Мой отец умирал, и я осторожно взял его за руку и сжал ее, - начинает автор свой рассказ. - Какими же тоненькими стали его трудолюбивые пальцы, какими слабыми они были теперь. Касаться его было так странно. Моя мать умерла, когда мне было девять, и с тех пор он был мне и за папу, и за маму, иногда я сворачивался калачиком у него на коленях, однако папа никогда особенно не демонстрировал мне своей любви – у нас в семье это было не принято. Теперь, держа его мягкую, теплую руку при этом, я вдруг ощутил, как перед моими очами промелькнуло все мое детство". Кроме того, ответы на многие вопросы ждут читателей в этой книге. От чего умер шестимесячный ребенок, воспитывавшийся в счастливой, на первый взгляд, семье? Что произошло с семилетней девочкой, погибшей при неизвестных обстоятельствах, и какое отношение к этому должна иметь ее мать? Что делает жизнь подростков такой невыносимой? Может ли в некогда дружной и крепкой семье произойти непреднамеренное убийство? Почему подозреваемых редко привлекают к ответственности за смерть пожилых людей? На эти и другие детективные вопросы дает ответ автор, параллельно объясняя, как работают различные системы организма и отдельные органы. К примеру, можно узнать, почему в определенном возрасте некоторые причины смерти становятся более вероятными и можно ли как-то повлиять на это. Таким образом, книга автора вобрала не только его многолетний профессиональный опыт, но и личные переживания, вызванные мыслями о своем старении.

Майкл Шур. Как быть совершенным. Правильные ответы на все этические вопросы. – Х.: Виват, 2023





Если бы эту книгу написал кто-нибудь другой, то, возможно, многие бы пикнули: "Этика? Пахнет чем-то скучным. Сейчас будут поучать, как жить". Ведь как обычно понимали этику недавно миролюбивые украинцы? Например, на вопрос о том, как вернуть забранное, обычно отвечали с улыбкой: "Да как-то…" Но книгу написал тот, кто написал, и поэтому она - не такая. Ее автор - не высокомерный профессор и не высоколобый интеллектуал, а просто парень, желающий разобраться, все ли в порядке с его нравственной жизнью, может ли он стать лучшим человеком и как именно. Поэтому это тот самый Майкл Шур, который уж точно не "журналистская" мистификация, начинает с очень конкретных и легких вопросов типа: "Можно ли бить друга в лицо?", "Стоит ли соврать подруге и похвалить ее ужасную блузку?", "Возвращать ли продуктовую тележку с автостоянки в супермаркет?". Продираясь сквозь хитросплетение воображаемых этических экспериментов и проблемных ситуаций из собственной жизни, автор поднимается ко все более сложным и контроверсионным темам, составляющим актуальный нравственный фон наших дней. Книга будет интересна всем, кто интересуется этикой, практической философией, нравственным самосовершенствованием, современными нравственными дискуссиями, поклонникам телевизионного творчества Майкла Шура, а также широкому кругу читателей.

Эмиль Серан. Силогизмы горечи. Падение во время. – М.: Дух и Буква, 2023

Сегодня эта книга признанного классика важна для формирования этики устойчивости и терпимости украинского общества. ХХ век можно представить без этого автора, а его самого без этой эпохи – нет. Какой она была? "Романтики были последние мастера суицида, - узнаем мы. - С тех пор - сами партачи... Если хотим исправить эту досаду, нуждаемся в новой болезни века". В целом "Силогизмы горечи" Эмиля Серана - франко-румынского постфилософа и антиписателя - это книга, которую сам автор считал одними из любимых и важных из того, что ему удалось написать. Его афоризмы и эссе – примеры скуки от засилья словесности и содержания. Они прозрачны, бесшабашны, трагикомичны, лиричны и чрезвычайно жизнеутверждены. Это поэзия в прозаической форме, где намерение весомее значения, а письмо остается "на нулевом уровне". "Мы не хотим больше нести бремя "истин", не хотим быть ни жертвами их, ни приспешниками. Я мечтаю о мире, где за кого бы умирали", - замечает автор, и тут же добавляет: "Убеждение - враг стиля: язык хорошо подвешенный у тех, кто не уповает на веру. Не имея твердого опоры, они цепляются за слова – подобие реальности; Скептик с острым чувством юмора, мастер мрачной иронии, утонченной поэтической мысли, мгновенной формы. Его идеи продолжают традиции пирронизма, стоицизма, морализма, романтизма, антимодернизма. Они общие со словом Лярошфуко, Шамфора, Монтеня, Паскаля, Шопенгауэра, Ницше, Витгенштайна, Валери, Шестова. Серан сознательно выбирал быть никем, он стремился быть вне общественного внимания, а его автобиографические тексты были терапией от жадного хаоса действительности. "Берегитесь тех, кто отворачивается от любви, амбиций, общества. Они еще отомстят за все, чего отреклись", - предупреждал он, добавляя: "Летопись идей - это летопись злопамятных отшельников".

Джеффри Бернстейн. Меня никто не понимает! Как справиться со стрессом в школе, семье и отношениях. – К.: Наш Формат, 2023

…Как ощущать меньше потрясений и больше счастья – кажется, это невыполнимое желание нашего времени, однако автор этой книги не согласен. "Меня никто не понимает! Как справиться со стрессом в школе, семье и отношениях" Джеффри Бернстейн – для того, кто все-таки хочет узнать антистрессовые навыки и научиться навсегда избегать потрясений. Бывало ли с кем-то такое, что хочется влиться в тусовку сверстников, но сложно найти общий язык? Хочется принятие, а родители давят из-за оценок? Хочется успевать в школе и вне ее, но за учебой некогда гулять с друзьями. Думал ли кто-нибудь: ну что со мной не так ли? Почему меня никто не понимает? Если для кого-то из читателей это до сих пор так, то вы не одиноки: похожее переживают все почти взрослые. Более того, вы можете влиять на собственное состояние. Это "пособие по выживанию" покажет, что происходит в вашем мозгу, как справиться с волнением и стрессом, как когнитивно-поведенческая терапия помогает бороться с негативными мыслями. "Стресс - печальная реальность почти всех подростков, - напоминает автор. - При нашей бурной цифровой эпохе они страдают от большего количества потрясений, чем любое другое молодое поколение современной истории. Поверьте, вашим родителям, сравнивая с вами, жилось легче!" В общем, эта книга не только о современных проблемах, но и об инструментах, как помогают их решить. Конечно, благодаря им жизнь не станет безоблачной, но вы точно будете лучше понимать себя.