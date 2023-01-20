Уже раз седьмой вижу в картине сообщение психологи о феминитивах. Ок, "госпожа психолог", – она просит так себя называть. Потому что феминитивы — это сексизм. Что-то новенькое.

Хотя нет.

Когда-то было похоже. На интервью к Роману Скрипину еще при моей молодости пришел Валид Арфуш. И страшно обиделся на вопрос о своей национальности, обвинив Скрипина чуть ли не в расизме. Говорило это только об одном: Арфуш своей национальности явно стеснялся, потому что я не представляю француза или англичанина с такой аргументацией.

Предполагается, что сообщение триггерило многих людей. Эта тема столь взрывная, как, скажем, тема украинского. Хотя понятно – здесь тоже у нас языковой вопрос.

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Вообще в этом вопросе все просто: как человек себя идентифицирует, так его и следует называть или воспринимать. К небинарным личностям нужно употреблять слово "они", например. Кто ассоциирует себя с работой, кто с, скажем, материнством, кто с чем еще. И так, кому-то может казаться вздором, когда в профиле какая-то женщина подписывает себя "жена и мать", потому что ты тогда "овуляшка". Но если именно так, как она себя чувствует, то никому не должно быть к этому делу.

Вообще в этом вопросе все просто: как человек себя идентифицирует, так его и следует называть или воспринимать. К небинарным личностям нужно употреблять слово "они", например. Кто-то ассоциирует себя с работой, кто-то с, скажем, материнством, кто-то с чем-то еще

Есть и абсурдные случаи. У меня есть родственники, очень хотели быть русскими. Не знаю, может, уже и не хотят (вероятнее всего), но лет 15 назад страшно хотели. Они ассоциировали себя именно с Россией: язык, масскульт, мифология. Украинское считали непривлекательным и потому ассоциироваться с ним не хотели. Хотя у русского происхождения не было и капли. И даже в этой стране никогда не было.

Я не могла с этого не ржать, но ну, что ж — русские, да русские.

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Что принуждает цисгендерную даму конкретно в профессии отрешаться от собственной женской идентичности? Причем эмоционально и даже агрессивно, как будто это что-то такое, что ей портит все дела? Сейчас я дописываю обзор нового шоу Алексея Суханова. В первом выпуске его гостей была заместитель министра обороны Анна Маляр. Заместитель, сори. Казалось бы, отношение к человеку в такой должности и еще из силового блока в военное время должно быть соответствующим.

Но ведущий разговаривает с ней с таким снисхождением (так часто с детьми разговаривают), что к концу программы становится очевидно, что ее это явно курит. Например, Алексей постоянно акцентирует на том, что хочет снова увидеть ее на каблуке. Маляр отвечает, что это сейчас неуместно и в будущем, пожалуй, она их тоже не будет носить, потому что не хочет. Но ведущий не успокаивается и дальше гнет свое о красоте и туфлях. Он хочет видеть ее вот так — и все.

Маляр в какой-то момент прямо говорит ровно то же, что написала в посте наша дама психолог. "Я не люблю, когда подчеркивают то, что я женщина". И я, жесть, ее понимаю

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Таких моментов в этом интервью было множество. И совсем не удивительно, что Маляр в какой-то момент прямо говорит ровно то же, что написала в посте наша дама психолог. "Я не люблю, когда подчеркивают то, что я женщина". И я, жесть, ее понимаю. Ибо этих акцентов настолько много, что вместо сильной, надежной заместительницы министра зрители видят слабую, застенчивую и смущенную женщину. Потому что спрашивают ее не столько о защите страны, сколько о том, как она мыла за всеми посуду в бункере. Ну а кто же еще должен это делать?

Кстати, отказ женщин от феминитивов обычно очень одобряется мужчинами. Причем возмущающимися, что бабы сейчас хотят быть мужиками и лишаются женственности. Где жесть, логика?

Можно сказать, что она должна была не смущаться, а поставить ведущего на место. Но тогда бы она стала конченой фемкой. Поэтому в таких ситуациях оказываешься обычно в цугцванге. Кстати, отказ женщин от феминитивов обычно очень одобряется мужчинами. Причем возмущающимися, что бабы сейчас хотят быть мужиками и лишаются женственности. Где жесть, логика?

У меня есть десятки знакомых девушек, которые суперпрофи в своем деле. Но они регулярно встречаются с теми, кто в этом сомневается и прямо об этом говорит. Причем, не имея никаких доводов. Особенно это касается политики и войны. Ибо женское оказывается настолько ярче, чем профессиональное, что его хочется прикрутить. И легче всего это сделать через феминитивы. На втором месте наверняка отказ от классически женственного внешнего вида.

Что опять же многим не понравится.

Источник

Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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