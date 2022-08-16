Психологическое состояние работников ЗАЭС очень тяжелое, - один из сотрудников

Об этом на условиях аномимности в эфире "Еспресо" рассказал один из работников станции.

"Психологические условия очень тяжелые. Персонал сталкивается с оккупантами, как и в городе, так и на территории Запорожской АЭС. Проходят проходную и сразу стоят с автоматами оккупанты. Никакого телефона никто не может пронести на территорию станции. Под бомбардировку города и станции никто не может связаться со своими семьями. Состояние очень морально тяжелое, но персонал профессиональный и выполняет свои обязанности в полном объеме", - сказал он.

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Сотрудник прокомментировал возможность аварии на станции.

"На территории ЗАЭС не только 6 энергоблоков, но и хранилище отработанного ядерного топлива. И обстрелы могут привести к утечке радиоактивных частей из хранилища", - отметил он.

12 августа представитель России в ООН Василий Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. В тот же день вицеспикер совета федерации РФ Константин Косачев назвал возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможным.

В то же время высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал идею создания вокруг Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны.

14 августа Энергоатом сообщил, что обстрелы россиянами ЗАЭС повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

15 августа Энергоатом проинформировал, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство , станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.

