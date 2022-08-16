Психологическое состояние работников ЗАЭС очень тяжелое, - один из сотрудников
Персонал на Запорожской атомной электростанции профессиональный и выполняет свои обязанности в полном объеме
Об этом на условиях аномимности в эфире "Еспресо" рассказал один из работников станции.
"Психологические условия очень тяжелые. Персонал сталкивается с оккупантами, как и в городе, так и на территории Запорожской АЭС. Проходят проходную и сразу стоят с автоматами оккупанты. Никакого телефона никто не может пронести на территорию станции. Под бомбардировку города и станции никто не может связаться со своими семьями. Состояние очень морально тяжелое, но персонал профессиональный и выполняет свои обязанности в полном объеме", - сказал он.
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Сотрудник прокомментировал возможность аварии на станции.
"На территории ЗАЭС не только 6 энергоблоков, но и хранилище отработанного ядерного топлива. И обстрелы могут привести к утечке радиоактивных частей из хранилища", - отметил он.
- 12 августа представитель России в ООН Василий Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. В тот же день вицеспикер совета федерации РФ Константин Косачев назвал возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможным.
- В то же время высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал идею создания вокруг Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны.
- 14 августа Энергоатом сообщил, что обстрелы россиянами ЗАЭС повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.
- 15 августа Энергоатом проинформировал, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство , станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.
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