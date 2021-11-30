Психологическая и правовая помощь, профориентация, социальная адаптация: международный фонд будет сотрудничать с Украиной в поддержке ветеранов

Об этом сообщает Правительственный портал .



Подписание состоялось на международном симпозиуме "Проект "Норвегия - Украина" (NUPASS), как модель социальной и профессиональной адаптации ветеранов. Перспективы интеграции в государственную систему Украины", в котором приняла участие министерша по делам ветеранов Юлия Лапутина.



Стороны договорились о сотрудничестве по развитию предпринимательских инициатив ветеранов.



"Мы благодарны нашим международным партнерам за усиленное внимание к ветеранской политике, которая стала приоритетной в Украине. Благодаря плодотворному сотрудничеству с проектом "Норвегия - Украина" уже более 2400 наших защитников прошли переквалификацию и получили гражданские специальности", - сказала Лапутина.



Министр подчеркнула, что введение новой системы перехода от военной карьеры к гражданской жизни является одним из ключевых шагов в деятельности Минветеранов.



"Пока мы работаем над тем, чтобы все, что было начато за прошлые годы, превратилось в эффективную систему перехода от военной карьеры к гражданской жизни. Вместе с Министерством обороны Украины и Министерством образования и науки Украины мы выстроим такую модель и внедрим человекоцентрический подход" к государственной ветеранской политике чтобы наши Защитники, которые возвращаются с войны и военной службы, чувствовали, что государство заботится о них, что им есть где учиться, есть где получить специальность, есть где работать", - сказала Лапутина.



Министерша добавила, что для Минветеранов приоритетны образовательные программы по IT и проектному менеджменту, сельскому хозяйству и таможенному делу, поэтому ведомство будет продолжать сотрудничество по разработке и внедрению этих образовательных программ.



Соответствующий Меморандум о сотрудничестве с Норвегией подписал МОН. Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что благодаря активной поддержке норвежского правительства и Международного фонда социальной адаптации украинские ветераны, военнослужащие и их семьи могут приобщиться к образовательным программам, которые помогают быстрее адаптироваться к мирной жизни.

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