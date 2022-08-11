Психологи из МВД Украины начали обучение у израильских специалистов

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Специалисты израильской организации Israel Trauma Coalition проведут для украинских психологов курс основ самопомощи и помощи ближнему в кризисных ситуациях.

Учеба организована после договоренностей первой леди Украины Елены Зеленской и первой леди Израиля Михаль Герцог в рамках работы над созданием и внедрением Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.

Известно, что курс проходят психологи, работающие в подразделениях системы МВД Украины. Сейчас это 13 психологов из Киева, по четыре из Львова и Харькова, три из Одессы, по два из Днепра, Хмельницкого и Черкасс

22 июня во Львове стартовал проект психологической помощи пострадавшим от войны. Специалисты Центра призывают приобщиться к групповым занятиям всех, кто оказался в сложной ситуации, нуждается в психологической поддержке, хочет поделиться своими переживаниями и вместе с тем узнать, как помочь себе и близким. Для этого нужно заполнить регистрационную форму на сайте ЗУСДМЦ.

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