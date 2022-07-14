Об этом заявила почетная консулка Украины в США Ирина Мазур, передает Укринформ .

Она отметила, что суть проекта – в положительном влиянии на детскую психику с помощью искусства. По словам Ирины Мазур, неважно, в Украине или за границей сейчас находятся дети.

Активистка Global Wellness Day в Украине Ирина Грибан добавила, что родители с помощью видеоинструкций от психологов должны помочь ребенку нарисовать картину на определенную тему, касающуюся представлений о счастливой жизни. Специалисты считают, что такая арттерапия снизит тревожность, проявления посттравматического стрессового расстройства и депрессии.

Все рисунки представляют в виде специального флешмоба для мирового сообщества ко Дню Независимости Украины.

"Мы должны показать, что дети в бомбоубежищах, вынужденные переселенцы и беженцы продолжают мечтать! И своим примером демонстрируют силу несокрушимости и веру в будущее", - подчеркнула Ирина Грибан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb