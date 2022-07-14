Психологи и активисты создали проект арттерапии для украинских детей, пострадавших от войны
Активисты и психологи запустили международный проект "Мечты сквозь руины глазами детей" для психологической реабилитации пострадавших от войны детей
Об этом заявила почетная консулка Украины в США Ирина Мазур, передает Укринформ .
Она отметила, что суть проекта – в положительном влиянии на детскую психику с помощью искусства. По словам Ирины Мазур, неважно, в Украине или за границей сейчас находятся дети.
Активистка Global Wellness Day в Украине Ирина Грибан добавила, что родители с помощью видеоинструкций от психологов должны помочь ребенку нарисовать картину на определенную тему, касающуюся представлений о счастливой жизни. Специалисты считают, что такая арттерапия снизит тревожность, проявления посттравматического стрессового расстройства и депрессии.
Все рисунки представляют в виде специального флешмоба для мирового сообщества ко Дню Независимости Украины.
"Мы должны показать, что дети в бомбоубежищах, вынужденные переселенцы и беженцы продолжают мечтать! И своим примером демонстрируют силу несокрушимости и веру в будущее", - подчеркнула Ирина Грибан.
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