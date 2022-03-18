Псих и святой: Лидер рок-группы U2 Боно написал стихотворение о Путине и Зеленском

Об этом сообщает CSPAN в Twitter.

Стихотворение, которое прислал Боно, прочла конгрессмен из США Нэнси Пелоси в честь Дня святого Патрика.

По ее словам, Боно написал стихотворение о Владимире Зеленском и Владимире Путине.

"Они борются для нас за свободу от этого психа рода человеческого. Скорбная Ирландия – теперь Украина. А имя святого Патрика теперь – Зеленский", – написал Боно, строки которого прочитала Пелоси.

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