Псих и святой: Лидер рок-группы U2 Боно написал стихотворение о Путине и Зеленском
Лидер культовой ирландской рок-группы U2 Боно назвал российского лидера Владимира Путина психом, а президента Украины Владимира Зеленского сравнил со святым Патриком
Об этом сообщает CSPAN в Twitter.
Стихотворение, которое прислал Боно, прочла конгрессмен из США Нэнси Пелоси в честь Дня святого Патрика.
По ее словам, Боно написал стихотворение о Владимире Зеленском и Владимире Путине.
"Они борются для нас за свободу от этого психа рода человеческого. Скорбная Ирландия – теперь Украина. А имя святого Патрика теперь – Зеленский", – написал Боно, строки которого прочитала Пелоси.
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