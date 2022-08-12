Об этом сообщает в твиттере Министерство обороны Турции .

"Судно Sormovsky под флагом Белиза перевозит 3 тысячи 50 тонн пшеницы из Черноморска в Текирдаг", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Иран отправился корабль Star laura, под флагом Маршалловых островов, с 60 тысяч тонн кукурузы.