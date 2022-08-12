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Пшеница и кукуруза: из портов Одесщины вышли еще два судна с украинским продовольствием, - Минобороны Турции

12 августа, 2022 пятница
12:59
Экономика

12 августа из портов Одесщины вышли еще два судна с украинскими пшеницей и кукурузой

Об этом сообщает в твиттере Министерство обороны Турции .

"Судно Sormovsky под флагом Белиза перевозит 3 тысячи 50 тонн пшеницы из Черноморска в Текирдаг", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Иран отправился корабль Star laura, под флагом Маршалловых островов, с 60 тысяч тонн кукурузы.

  • Напомним, 87 судов с украденным зерном из Украины прошли через страны Ближнего Востока с участием армии РФ.
  • 10 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил , что первое судно Razoni с разблокированным украинским зерном пришвартовалось в турецком порту Мерсин.
  • 9 августа, из порта "Черноморск" вышли два судна из 70 тыс. тонн продовольствия. В этот же день Ливан отказался принимать зерно , отправленное первым кораблем из украинского порта. Отправитель теперь ищет нового покупателя в Триполи или другом порту.
  • 8 августа Ливан отказался принимать зерно, отправленное первым кораблем из украинского порта.
  • В преддверии западные журналисты сообщили детали "зернового коридора" для украинского зерна.
  • 7 августа посол Украины в Ливане сообщил , что первое судно с украинской кукурузой, которое должно было зайти в порт ливанского Триполи, задерживается – ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости.
  • 2 августа министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном.
  • 1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.
  • 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.
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Одесса
Турция
зерно
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