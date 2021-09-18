Псевдовыборы в России: пенсионеров заманивают карточками на продовольствие, бюджетники держат в руках подсказки с ответами на вопросы
17-19 сентября 2021 года в РФ происходит трехдневное голосование на "выборах" в Госдуму
В 39 регионах также будут "выбирать" депутатов местных парламентов, в 9 субъектах РФ - губернаторов, в 11 областных центрах - городских голов, передает Еспресо.TV .
Оппозиция, напомним, к избирательному процессу не допущена. Ее лидеры заключенные (Алексей Навальный и его люди) или выдворенные за границу (Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Вячеслав Мальцев и другие).
Кроме того, ряд авторитетных профессиональных медиа получили противоправный статус "иностранных агентов" из-за чего их деятельность или прекращена, или затруднена.
По данным отдельных источников, подобные мероприятия назывались "Операция "Чистое поле" и проводились ФСБ и другими российскими спецслужбами под руководством секретаря Совбеза РФ, руководителя кремлевских "ястребов" ("мобилизационная группа ") Николая Патрушева.
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Москва настаивает, чтобы большинство мандатов в нижней палате российского парламента, как и раньше, получила путинская партия "Единая Россия".
Как следствие, правозащитники и наблюдатели называют голосование 17-19 сентября противоречащим букве и духу закона.
Свидетельство давления на избирателей, их подкупа, фальсификаций, "каруселей", принудительной появления на участках бюджетников и военных поступают из всех уголков РФ.
Например, в сибирском городе Красноярск, присутствующие на участках люди держат в руках напоминания "для сотрудников гражданских ведомств" с ответами на вопросы от журналистов и наблюдателей, рассказывает Znak.
Лицам пожилого возраста на выборах выдаются продуктовые карточки.
Речь идет об одноразовых платежных картах номиналом 150 рублей. Всего на них было потрачено 100 млн рублей.
Правда пенсионеры в Свердловске не могут закупиться на эти продуктовые карточки. В магазинах сети "Пятерочка" их не принимают и советуют звонить на "горячую линию".
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