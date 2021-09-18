Псевдовыборы в России: пенсионеров заманивают карточками на продовольствие, бюджетники держат в руках подсказки с ответами на вопросы

В 39 регионах также будут "выбирать" депутатов местных парламентов, в 9 субъектах РФ - губернаторов, в 11 областных центрах - городских голов, передает Еспресо.TV .



Оппозиция, напомним, к избирательному процессу не допущена. Ее лидеры заключенные (Алексей Навальный и его люди) или выдворенные за границу (Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Вячеслав Мальцев и другие).



Кроме того, ряд авторитетных профессиональных медиа получили противоправный статус "иностранных агентов" из-за чего их деятельность или прекращена, или затруднена.



По данным отдельных источников, подобные мероприятия назывались "Операция "Чистое поле" и проводились ФСБ и другими российскими спецслужбами под руководством секретаря Совбеза РФ, руководителя кремлевских "ястребов" ("мобилизационная группа ") Николая Патрушева.



Читайте также: Порошенко призвал мир не признавать так называемые выборы в российскую Госдуму



Москва настаивает, чтобы большинство мандатов в нижней палате российского парламента, как и раньше, получила путинская партия "Единая Россия".



Как следствие, правозащитники и наблюдатели называют голосование 17-19 сентября противоречащим букве и духу закона.



Свидетельство давления на избирателей, их подкупа, фальсификаций, "каруселей", принудительной появления на участках бюджетников и военных поступают из всех уголков РФ.



Например, в сибирском городе Красноярск, присутствующие на участках люди держат в руках напоминания "для сотрудников гражданских ведомств" с ответами на вопросы от журналистов и наблюдателей, рассказывает Znak.



Лицам пожилого возраста на выборах выдаются продуктовые карточки.



Речь идет об одноразовых платежных картах номиналом 150 рублей. Всего на них было потрачено 100 млн рублей.



Правда пенсионеры в Свердловске не могут закупиться на эти продуктовые карточки. В магазинах сети "Пятерочка" их не принимают и советуют звонить на "горячую линию".





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb