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Псевдовыборы в Госдуму РФ показали, как будут фальсифицировать "перевыборы" Путина в 2024-м, - Фейгин

26 сентября, 2021 воскресенье
18:49
Мир

Во время процедуры "голосования" на трехдневных "выборах" депутатов Государственной думы России (17-19 сентября 2021 года) Кремлем эффективно применялись политтехнологические приемы дистанционного волеизъявления и подставных проектов либерального направления

Об этом независимый российский юрист и правозащитник, ексдепутат Госдумы Марк Фейгин заявил в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на Еспресо.TV.

"Электронное голосование - это, конечно, очень опасная вещь... Почему Кремль это делает? Вы знаете, только в одной Москве через это электронное голосование проголосовало 2 млн человек. Вы понимаете, каким будет голосование в 24-м году? Когда ни контроля, ни мониторинга, ни проверки. Ничего. За Путина по всей стране будут голосовать, допустим, 25, 30, 40 млн человек, зарегистрировавшись через госуслуги (через портал госуслуг - ред.). Т.е. вообще снимается вопрос о хоть каком-то публичном способе воздействия на власть", - сказал он.

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Как и теперь, безусловно, тогда также будут использоваться фейковые проекты, добавил Фейгин.

На этот раз, отметил он, такую ​​функцию выполняют "Новые люди" - "созданное Кириенко (отвечающим за внутреннюю политику первым заместителем главы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко, - ред.) квазилиберальное объединение".

"Для того чтобы пудрить людям мозги. Это и будет происходить следующие пять лет, на которые избранна Дума: "Ну, что же вы говорите, что у нас нету конструктивной оппозиции из числа либералов? Прогрессивная среда среднего класса представлена в парламенте "Новыми людьми". Для этого такая схема и запущена", - объяснил Марк Фейгин.

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"В целом надо воспринимать эти выборы как репетицию перед 24-м годом и последующими. Понимаете, когда Путин состарится, точно так можно "выбирать" его дочь, потом внука и кого бы то ни было еще. Всех кого захотите. И при наличии у вас танков, пушек, армии, ФСБ, Росгвардии и всего остального изменить этот режим вообще не представляется никакой возможности, потому что если у вас нету силы защитить свое "Умное голосование" и его итога, то тогда эта система абсолютна, в том смысле, что она защищена от любых рисков ее смены", - подытожил гость программы.
 




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Марк Фейгин
Студия Запад с Антоном Борковским
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