Псевдовыборы в Госдуму РФ показали, как будут фальсифицировать "перевыборы" Путина в 2024-м, - Фейгин

Об этом независимый российский юрист и правозащитник, ексдепутат Госдумы Марк Фейгин заявил в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на Еспресо.TV.



"Электронное голосование - это, конечно, очень опасная вещь... Почему Кремль это делает? Вы знаете, только в одной Москве через это электронное голосование проголосовало 2 млн человек. Вы понимаете, каким будет голосование в 24-м году? Когда ни контроля, ни мониторинга, ни проверки. Ничего. За Путина по всей стране будут голосовать, допустим, 25, 30, 40 млн человек, зарегистрировавшись через госуслуги (через портал госуслуг - ред.). Т.е. вообще снимается вопрос о хоть каком-то публичном способе воздействия на власть", - сказал он.



Читайте также: Дмитрий Ярош в гостях у Сергея Руденко: Мы изнутри разрушим Россию



Как и теперь, безусловно, тогда также будут использоваться фейковые проекты, добавил Фейгин.



На этот раз, отметил он, такую ​​функцию выполняют "Новые люди" - "созданное Кириенко (отвечающим за внутреннюю политику первым заместителем главы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко, - ред.) квазилиберальное объединение".



"Для того чтобы пудрить людям мозги. Это и будет происходить следующие пять лет, на которые избранна Дума: "Ну, что же вы говорите, что у нас нету конструктивной оппозиции из числа либералов? Прогрессивная среда среднего класса представлена в парламенте "Новыми людьми". Для этого такая схема и запущена", - объяснил Марк Фейгин.



Читайте также: На отдыхе с Шойгу в Сибири Путин выглядел смущенным и опирался на палку



"В целом надо воспринимать эти выборы как репетицию перед 24-м годом и последующими. Понимаете, когда Путин состарится, точно так можно "выбирать" его дочь, потом внука и кого бы то ни было еще. Всех кого захотите. И при наличии у вас танков, пушек, армии, ФСБ, Росгвардии и всего остального изменить этот режим вообще не представляется никакой возможности, потому что если у вас нету силы защитить свое "Умное голосование" и его итога, то тогда эта система абсолютна, в том смысле, что она защищена от любых рисков ее смены", - подытожил гость программы.

