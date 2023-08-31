Псевдовыборы на временно оккупированных территориях: СБУ идентифицировала более 3,5 тыс. возможных организаторов и участников

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Отмечается, что Служба безопасности проводит масштабную работу по разоблачению организаторов псевдовыборов на временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. По предварительным данным, Кремль планирует провести фейковый плебисцит в начале сентября этого года.

"СБУ установила личности более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских "кураторов", участвующих в организации незаконного голосования, а также "кандидатов" на этих псевдовыборах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, главной целью фейковых выборов является попытка России "легализовать" своих ставленников в оккупационных органах РФ. В частности, чтобы заставить людей прийти на голосование, захватчики обещают денежное вознаграждение от 10 тыс. российских рублей. Кремль всеми силами пытается создать видимость "избирательного процесса", поручив своим гауляйтерам обеспечить максимальную местную явку.

Так, например, в Бердянске российские захватчики и их приспешники заставляют главных врачей медицинских учреждений направить для участия в фейковых выборах "100%" медперсонала. Кроме того, рашисты планируют проводить подворовые обходы помещений местных жителей для сбора подписей за "нужных кандидатов". Сбор "голосов" хотят проводить в присутствии вооруженных представителей оккупационной полиции РФ", – рассказали в ведомстве.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования в рамках уголовных производств, начатых следователями Службы безопасности по двум статьям: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

СБУ документирует преступную деятельность всех идентифицированных организаторов незаконных выборов для привлечения каждого из них к ответственности.

Также правоохранители призывают граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной части нашего государства, не участвовать в фейковом плебисците и тем самым бездействовать в пользу агрессора.