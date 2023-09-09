Псевдовыборы на ВОТ: кто возглавляет списки и как избежать принудительного голосования

Об этом пишет Движение ЧЕСНО.

На сайте Центральной избирательной комиссии РФ появилась информация о том, кто возглавляет списки кандидатов на псевдовыборах.

Самопровозглашенные губернаторы временно оккупированных областей Украины и руководители т.н. ДНР и ЛНР Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Денис Пушилин и Леонид Пасечник представляют "Единую Россию" в списках "кандидатов".

Первым номером в четырех оккупированных областях баллотируется лидер ЛДПР (Либерально-демократическая партия) Леонид Слуцкий.

Партия "Справедливая Россия"

В Запорожской области партию "Справедливая Россия" возглавляет бывший депутат Мелитопольского горсовета Юрий Онищук;

В Херсонской области списки возглавляет эксрегионал Игорь Щепелин;

В Луганской области - генеральный директор ТК "Вояж" Геннадий Тараканов;

В Донецкой области — депутат госдумы Елена Драпеко.

Коммунистическая партия

В Запорожской области списки возглавляет крымский коллаборант, экс-депутат ВР Крыма Олег Слюсаренко;

в Херсонской области — российский коммунист Рамиль Замалетдинов;

в Донецкой области — экс-депутат районного совета, один из организаторов референдума в Донецке Борис Литвинов;

в Луганской области — депутат так называемого Народного совета ЛНР Александр Ермоленко.

Партия "Новые люди"

Руководители списков от этой партии баллотируются только в т.н. ЛНР/ДНР – депутат так называемого Народного совета ДНР Алексей Дорофеев и местный ФЛП Вадим Колесник.

Фото: Движение ЧЕСТНО

Как избежать принудительного голосования

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности призывает жителей ВОТ не помогать в организации вражеских выборов.

Чтобы избежать голосования, ЦСК рекомендует пересидеть "выборы" дома или сменить местонахождение. Но для того чтобы организаторы не заставили вас голосовать из дома, нужно закрыться и не подавать признаков присутствия.

Избегать общественных мест (вокзалы, торговые площади, рынки и т.п.), ведь в людных местах в дни проведения псевдовыборов организаторы будут заставлять проголосовать как можно больше людей.

Не соглашайтесь помогать в организации и проведении выборов, работать в избирательной комиссии, агитировать за участие в выборах или помогать материально или логистически. По Закону Украины коллаборанты будут привлечены к ответственности, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Старайтесь избежать голосования, но если из-за угрозы жизни и здоровью вы никак не можете этого избежать, думайте о вашей безопасности.

Само "голосование" не является уголовным правонарушением, потому что его результаты не признает ни одно цивилизованное государство.

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ТОТ подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал "законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожья – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацпротива заявил, что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди кандидатов в представительские псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, отметил, что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

8 сентября на заседании Совета Безопасности ООН были обсуждены попытки России организовать местные псевдовыборы на оккупированных территориях. Кислица призвал ввести жесткие санкции