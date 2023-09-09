Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Псевдовыборы на ВОТ: кто возглавляет списки и как избежать принудительного голосования

Псевдовыборы на ВОТ: кто возглавляет списки и как избежать принудительного голосования

9 сентября, 2023 суббота
13:03
Война с Россией

Самопровозглашенные губернаторы Херсонской и Запорожской областей, а также главари террористических группировок "ДНР/ЛНР" возглавили списки кандидатов от "Единой России". Как избежать принудительного голосования

Об этом пишет Движение ЧЕСНО.

На сайте Центральной избирательной комиссии РФ появилась информация о том, кто возглавляет списки кандидатов на псевдовыборах.

Самопровозглашенные губернаторы временно оккупированных областей Украины и руководители т.н. ДНР и ЛНР Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Денис Пушилин и Леонид Пасечник представляют "Единую Россию" в списках "кандидатов".

Первым номером в четырех оккупированных областях баллотируется лидер ЛДПР (Либерально-демократическая партия) Леонид Слуцкий.

Партия "Справедливая Россия"

  • В Запорожской области партию "Справедливая Россия" возглавляет бывший депутат Мелитопольского горсовета Юрий Онищук;
  • В Херсонской области списки возглавляет эксрегионал Игорь Щепелин;
  • В Луганской области - генеральный директор ТК "Вояж" Геннадий Тараканов;
  • В Донецкой области — депутат госдумы Елена Драпеко.

Коммунистическая партия

  • В Запорожской области списки возглавляет крымский коллаборант, экс-депутат ВР Крыма Олег Слюсаренко;
  • в Херсонской области — российский коммунист Рамиль Замалетдинов;
  • в Донецкой области — экс-депутат районного совета, один из организаторов референдума в Донецке Борис Литвинов;
  • в Луганской области — депутат так называемого Народного совета ЛНР Александр Ермоленко.

Партия "Новые люди"

Руководители списков от этой партии баллотируются только в т.н. ЛНР/ДНР – депутат так называемого Народного совета ДНР Алексей Дорофеев и местный ФЛП Вадим Колесник.

Фото: Движение ЧЕСТНО

Как избежать принудительного голосования

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности призывает жителей ВОТ не помогать в организации вражеских выборов.

Чтобы избежать голосования, ЦСК рекомендует пересидеть "выборы" дома или сменить местонахождение. Но для того чтобы организаторы не заставили вас голосовать из дома, нужно закрыться и не подавать признаков присутствия.

Избегать общественных мест (вокзалы, торговые площади, рынки и т.п.), ведь в людных местах в дни проведения псевдовыборов организаторы будут заставлять проголосовать как можно больше людей.

Не соглашайтесь помогать в организации и проведении выборов, работать в избирательной комиссии, агитировать за участие в выборах или помогать материально или логистически. По Закону Украины коллаборанты будут привлечены к ответственности, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Старайтесь избежать голосования, но если из-за угрозы жизни и здоровью вы никак не можете этого избежать, думайте о вашей безопасности.

Само "голосование" не является уголовным правонарушением, потому что его результаты не признает ни одно цивилизованное государство.

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ТОТ подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал "законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожья – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацпротива заявил, что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди кандидатов в представительские псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, отметил, что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

8 сентября на заседании Совета Безопасности ООН были обсуждены попытки России организовать местные псевдовыборы на оккупированных территориях. Кислица призвал ввести жесткие санкции

Россия
вибори
Луганщина
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
Читайте также:
8 сентября, 2023 пятница
Силы обороны преуспевают в районе южнее Работино, - Генштаб
6 сентября, 2023 среда
"Подходим к критическому этапу войны": дипломат Огрызко назвал причины визита Блинкена в Киев
9 сентября, 2023 суббота
Евро-2024: расписание матчей и трансляций 9 сентября
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.22
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
9 сентября
14:13
На войне погиб адвокат и спортсмен из Винницы Сергей Ярмоленко
14:06
В Британии украинские водолазы учились находить и обезвреживать российские бомбы и мины
14:03
Россияне сами давно используют снаряды с обедненным ураном, - Центр противодействия дезинформации
14:00
OPINION
В Украине количество ФЛП превысило довоенный уровень
13:46
В РФ заявили об обстреле Белгородской области: без света якобы остались жители села
13:35
Британия кредитовала Энергоатом на 192 млн фунтов стерлингов
13:32
В Киеве попрощались с украинским религиоведом Игорем Козловским
В Киеве попрощались с украинским религиоведом Игорем Козловским
13:19
Готовится к зиме: в Чернобыльском заповеднике заметили барсука с густой шубкой
13:12
Защита портов Одесчины и подготовка к зиме: Зеленский провел заседание Ставки
12:57
Зеленский хочет открыть е-декларации чиновников быстро и сразу, - нардеп
12:53
Обновлено
В Марокко произошло сильное землетрясение: погибли более 820 человек, разрушены здания
12:46
Обновлено
В Украину прибыл глава МИД Японии Хаяши Йошимаса
12:34
Залужный обсудил с начальником штаба обороны ВС Румынии атаки РФ на Дунайские порты
12:01
OPINION
Папа Франциск проваливает тест на разумность
11:52
Ренат Кузьмин
Суд разрешил ГБР спецрасследование по экс-заместителю генпрокурора Кузьмину
11:25
Зеленский встретился с членом санкционной группы Макфолом: о чем говорили
11:20
Обзор
Зависит ли успех ВСУ от капризов миллиардера Маска и как россияне адаптировались к войне. Акценты мировых СМИ 9 сентября
11:17
Ученые исследовали, какие ночные кошмары мучают людей чаще всего
11:03
Эрдоган призывает лидеров G20 удовлетворить некоторые требования России по зерновому соглашению
10:32
В Северной Корее возле ядерного полигона произошло три землетрясения
10:26
Африканский союз стал постоянным членом G20
10:22
Воевали под Мариуполем и Бахмутом: 5 окупантов сядут в тюрьму за военные преступления
10:05
Эксклюзив
Логики в этом нет: военный эксперт об автомобильных шинах, которые россияне раскладывают на самолеты
10:03
OPINION
Мы стали важной фигурой на мировой шахматной доске
09:44
Россияне за сутки атаковали 8 украинских областей: 8 человек погибли, 93 ранены
09:42
Интервью
Николай Княжицкий
Украина-Польша: зерно раздора?
09:19
США передадут Румынии боевые самолеты после инцидента с падением российского дрона
09:11
Передислокация РФ: британская разведка оценила ситуацию у Роботиного
09:11
Украина – Англия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
09:06
Обновлено
Средство ПВО, 15 танков и 600 военных: потерявшая армия РФ за сутки войны в Украине
08:59
Обновлено
Армия РФ нанесла ракетный удар по Сумам: погибла женщина, есть ранена
08:43
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
В Черном море на дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, ракетоносители отсутствуют
08:38
США подпишут соглашение о железнодорожных и морских перевозках со странами Ближнего Востока и Индией на саммите G20, - Bloomberg
08:20
Япония осудила российские "выборы в местные парламенты" на оккупированных территориях
08:07
Обновлено
Россияне ударили ракетой по админзданию полиции в Кривом Роге: погиб правоохранитель, количество пострадавших возросло до 74
08:05
OPINION
О судьях и закрытых декларациях
08:03
Обзор
Ошибка шпиона, богатые индейцы и правда о Томе и Джерри - 5 книг против обмана и лжи
08:00
Анонс
Украина - Англия: где и когда смотреть матч квалификации Евро-2024
07:58
Оккупанты на Луганщине размещают раненых военных в морге, - ОВА
07:36
Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая накануне визита в Россию, - Bloomberg
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV