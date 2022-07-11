Об этом заявил в эфире Еспресо экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Он прокомментировал информацию российских СМИ, что двум бойцам "Азова" в ОРДЛО грозит смертная казнь.

"Правда заключается в том, что некоторых начинают развозить по другим учреждениям на оккупированной территории, но подтверждение, что именно такой приговор есть и фейковый суд в "ДНР" проходил - такого подтверждения у нас нет. Я скорее склоняюсь к тому, что это все же больше информационная атака, чем она имеет под собой что-то реальное", - сказал Жорин.

По его мнению, террористы хотят судить и выносить приговоры – этого требует их аудитория, которую они очень долго пугали "Азовом".

"По состоянию на данный момент, я не уверен, что это соответствует действительности. Пока это больше похоже на информационную кампанию, но, к сожалению, я думаю, что они придут к тому, что будут попытки проводить подобные "суды". Это определенный ответ на то, что в Украине осуждают россиян за преступления, которые они совершали здесь", - отметил он.

Жорин подчеркнул, что причин судить азовцев никаких.

"Разница в том, что россиян есть за что судить – они в чужой стране, убивают детей и женщин, насилуют. Это все подпадает под эту категорию, но в своих фейковых республиках – им будет трудно судить украинских военных, потому что адекватных причин для этого нет", - подытожил он.

4 июля супруга командира подразделения "Медведи" Марина Кравцова отметила, что боевики непризнанного формирования "ДНР" могут казнить украинских бойцов.