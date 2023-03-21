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Псевдоруководителю Запорожской АЭС сообщили о подозрении, - СБУ

21 мартa, 2023 вторник
13:53
Общество

СБУ сообщила о подозрении нынешнему "главе" Запорожской АЭС Юрию Чернычуку. До временной оккупации региона предатель занимал должность заместителя главного инженера

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ .

По данным ведомства, до временной оккупации региона и захвата АЭС Чернычук работал заместителем главного инженера. Позже он добровольно отправился на сотрудничество с врагом и предложил свою помощь в войне против Украины.

"После захвата Запорожской атомной электростанции Чернычук согласился возглавить созданную на ее базе фейковую "эксплуатирующую организацию АЭС", которая фактически подчиняется Росатому. На этом посту он заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с псевдоучреждением, а также способствует подключению электростанции к Черноморской системе. на российских пропагандистских телеканалах, где он отрицал факты российских обстрелов украинской АЭС", - говорится в сообщении.

Кроме того, в СБУ сообщили о фиксации преступной деятельности российского блоггера Артемия Лебедева, в июне 2022 года незаконно попавшего на территорию Запорожской АЭС. Известно, что, находясь на захваченном объекте, мужчина снял заказной репортаж для российских пропагандистских медиаресурсов, а позже распространял его в соцсетях.

"В настоящее время злоумышленники находятся на временно захваченной части нашего государства. Продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности. СБУ отмечает неотвратимость наказания за сотрудничество с врагом", - говорится в сообщении.

Псевдоглавщику ЗАЭС сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, блоггеру - в оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. В СБУ отметили, что продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности.

  • 13 марта украинский Генштаб сообщил , что на ЗАЭС катастрофически растет дефицит специалистов, которые могут обеспечить жизнедеятельность электростанции. На объект российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа.
Новости
Украина
война с Россией
Запорожская АЕС
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