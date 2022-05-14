Псевдоруководитель Южной Осетии назначил "референдум" по присоединению к РФ. В Тбилиси отреагировали

Об этом идет речь в его псевдоуказе за 13 мая.

"Назначить референдум Республики Южная Осетия по0 вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?". Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", – говорится в документе.

Согласно международному праву – это оккупированная территория Грузии.

Глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе 14 мая прокомментировал ТАСС объявление псведореферендума.

"У нас есть наша четкая политика. Конечно, мы не будем признавать ни де-факто власть (Южной Осетии), ни де-факто выборы, ни де-факто референдум. Наша позиция очень четкая и ясная", - сказал Кобахидзе.

30 марта "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что так называемая республика планирует в ближайшее время войти в состав России .

5 апреля ходатайство о создании инициативной группы по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ поступило в "центризбирком" оккупационной администрации.

13 мая так называемый центризбирком оккупированной РФ Южной Осетии направил "президенту" страны пакет документов о проведении псевдореферендума о присоединении к России.