Псевдоруководитель Южной Осетии назначил "референдум" по присоединению к РФ. В Тбилиси отреагировали
"Президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов издал "указ" о назначении на 17 июля псевдореферендума о вхождении в состав РФ
Об этом идет речь в его псевдоуказе за 13 мая.
"Назначить референдум Республики Южная Осетия по0 вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?". Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", – говорится в документе.
Согласно международному праву – это оккупированная территория Грузии.
Глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе 14 мая прокомментировал ТАСС объявление псведореферендума.
"У нас есть наша четкая политика. Конечно, мы не будем признавать ни де-факто власть (Южной Осетии), ни де-факто выборы, ни де-факто референдум. Наша позиция очень четкая и ясная", - сказал Кобахидзе.
- 30 марта "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что так называемая республика планирует в ближайшее время войти в состав России .
- 5 апреля ходатайство о создании инициативной группы по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ поступило в "центризбирком" оккупационной администрации.
- 13 мая так называемый центризбирком оккупированной РФ Южной Осетии направил "президенту" страны пакет документов о проведении псевдореферендума о присоединении к России.
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