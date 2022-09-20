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Псевдореферендумы в ОРДЛО никак не помогут россиянам, - боец батальона "Свобода" Назаренко

20 сентября, 2022 вторник
08:32
война с Россией

Инициатива проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области похожа на панику и истерику главарей этих образований

Об этом боец "Легиона Свободы" Владимир Назаренко заявил в эфире Еспресо.

"Эти нелюди могут говорить об этом, чтобы спасти свою шкуру через призывы к российской власти. Это давление похоже на какую-то истерику, панику среди этих недореспублик, главарей банд относительно проведения "референдума", чтобы считаться как будто Россией. На самом деле это им не поможет никак. Даже если они успеют прямо завтра сказать, что они провели "референдум" и показать какие-то бумажки, показать какой-то спектакль на камеру, где соберут привезенных из России людей", - сказал он.

По словам Назаренко, россияне покажут, что прошел "референдум", но этого по факту не произойдет.

"Не будет никакой легитимизации этого, это в принципе невозможно. Даже если они сейчас присоединят территории, где проходит сейчас линия разграничения, - это ничего не поменяет, ведь Россия теряет свою силу и границы. Мы должны говорить о том, что панические настроения в самой России приведут к тому, что поневоленные народы этой империи будут восставать, чтобы освободиться от кровавой Москвы", - подытожил военный.

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Россия
Луганщина
Донетчина
ОРДЛО
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