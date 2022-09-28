Псевдореферендумы и поддержка Украины: о чем Зеленский говорил с премьером Канады Трюдо
Канада никогда не признает российские "референдумы" и продолжит оказывать военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине
Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в своем твиттере после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я поговорил с президентом Зеленским сегодня утром. Я сказал ему, что Канада никогда не признает российские "референдумы", и что мы продолжим оказывать народу Украины военную, гуманитарную и финансовую помощь. Наша поддержка остается неуклонной", - отметил глава канадского правительства.
- 27 сентября палата общин парламента Канады единогласно приняла заявление об осуждении фейковых референдумов, проводимых Россией на временно оккупированных украинских территориях.
- 28 сентября Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России, которые будут введены в отношении лиц и организаций, причастных к проведению псевдореферендума на оккупированных территориях Украины.
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