Псевдореферендум в Луганской области нужен для объявления общей мобилизации в России, — Гайдай
Незаконный "референдум" во вновь оккупированных районах Луганской области нужен россиянам только для объявления общей мобилизации в РФ
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Оккупанты снова заговорили о "выборах без выборов", потому что украинские военные загнали их в тупик", — заявил глава области.
По его словам, россияне хотят быстро сделать результаты "референдума" о присоединении к РФ. А потом заявить, что Украина напала на Россию и провести общую мобилизацию.
"Но это им не поможет и ничего не изменит, деоккупация наших территорий неизбежна", – добавил Гайдай.
- Напомним, 19 сентября стало известно, что предводители "ЛДНР" пытаются ускорить референдумы о присоединении к России.
- В тот же день в госдуме РФ назвали термины вероятных "референдумов" на Донбассе.
- 15 сентября в эфире Еспресо эксперт по информационной безопасности Сергей Жуков заявил, что в кремле представлений нет, что делать с оккупированными территориями Украины.
- 1 сентября стало известно, что российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР"
- Ранее российская партия власти "Единая Россия" предложила провести 4 ноября "референдум" по присоединению к РФ оккупированных территорий Украины.
- 8 сентября было известно, что на территории Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к "референдумам", оккупанты требуют у выехавших людей вернуться к 1 октября, иначе "национализируют" жилье.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.07
Покупка 40.07Продажа 40.94
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.84
- Актуальное
- Важное