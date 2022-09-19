Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Оккупанты снова заговорили о "выборах без выборов", потому что украинские военные загнали их в тупик", — заявил глава области.

По его словам, россияне хотят быстро сделать результаты "референдума" о присоединении к РФ. А потом заявить, что Украина напала на Россию и провести общую мобилизацию.

"Но это им не поможет и ничего не изменит, деоккупация наших территорий неизбежна", – добавил Гайдай.

Напомним, 19 сентября стало известно, что предводители "ЛДНР" пытаются ускорить референдумы о присоединении к России.

В тот же день в госдуме РФ назвали термины вероятных "референдумов" на Донбассе.

15 сентября в эфире Еспресо эксперт по информационной безопасности Сергей Жуков заявил, что в кремле представлений нет, что делать с оккупированными территориями Украины.

1 сентября стало известно, что российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР"

Ранее российская партия власти "Единая Россия" предложила провести 4 ноября "референдум" по присоединению к РФ оккупированных территорий Украины.

8 сентября было известно, что на территории Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к "референдумам", оккупанты требуют у выехавших людей вернуться к 1 октября, иначе "национализируют" жилье.