Об этом рассказала в эфире телемарафона "Единые новости" журналистка, находящаяся на временно оккупированной территории Херсона.

"С самого утра начали появляться фото и видео картинки, которую воспроизводит оккупационная российская власть в Херсоне. Мы видели фото так называемого бюллетеня, вопрос звучит так: вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской области, как самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации? – рассказала журналистка.

Пропагандисты сообщают, что в Херсонской области открыли 198 "избирательных участков". Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский эту информацию подтвердил и подчеркнул, что на каждом из них по крайней мере по 8 вооруженных росгвардейцев.

На самом деле так называемые участки пустые, продолжает журналистка: "Конечно оккупанты создают картинку. Так с одного "участка" росСМИ слили видео, где люди будто бы массово заполняют эти бюллетени. Интересно, что даже кабинок, которые должны быть при нормальном демократическом голосовании - нет".

Сами херсонцы рассказали, что запаслись едой, водой и не планируют выходить эти 5 дней, не будут открывать незнакомцам дверь, а также не будут отвечать на звонки с российских номеров.

Сообщается, что вчера в Херсоне ходили так называемые работники горгаза.

"Пытались узнать информацию, кто где проживает, но люди не открывали. Говорят, что откроют, разве что будут ломать двери. Также эту информацию нам подтвердил заместитель главы областного совета Юрий Соболевский. Он сказал, что могут присоединяться председатели ОСМД, организовывать "голосование" прямо в доме или подъезде. У незаконных оккупационных властей и методы незаконные", - добавила журналистка.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях утвердили проведение "референдумов" по присоединению к РФ.

Депутат Запорожского облсовета Лышенко сообщил , что оккупанты придумывают меры, чтобы обеспечить присутствие людей для участия в "референдуме".

Оккупанты планируют привлечь несовершеннолетних к участию в псевдореферендуме Донецкой области, чтобы компенсировать недостаток желающих.

23 сентября, в первый день подомового "референдума", в Мелитополе прогремел сильный взрыв. Горожане не выходят из дому. Также в Мариуполь в первый день "референдума" въехало 27 российских военных грузовиков, часть из которых загружена оккупантами.

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