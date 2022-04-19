Псевдореферендум в Херсоне – это четкое доказательство акта агрессии РФ против Украины, который следует представить в международном суде, – председатель правления гражданской сети "Опора"

Об этом она сказала в эфире Espreso TV.



Айвазовская добавила: то, что для нас является очевидным актом агрессии, например, псевдореферендум в Херсоне, для международного сообщества, именно юридического, нужно доказывать в суде.



"Будущий трибунал должен принять к сведению факт организации псевдореферендума в Херсоне как доказательство агрессии против Украины. На основании такого решения, россияне - налогоплательщики будут рассчитываться с Украиной не только за убийства множества мирных людей, повреждения имущества, инфраструктуры. Так же это будет касаться политических решений со стороны страны-агрессора, например псевдореферендума в Херсоне", – сказала она.



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