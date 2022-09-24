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Главная война с Россией Псевдореферендум – это фирменный почерк Кремля, – генеральный директор КИУ Кошель
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Псевдореферендум – это фирменный почерк Кремля, – генеральный директор КИУ Кошель

24 сентября, 2022 суббота
10:55
война с Россией

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что политическая путинская машина пытается сломить украинских граждан на оккупированных территориях

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ни в коем случае мы не должны употреблять само слово референдум на оккупированных территориях. Это даже не напоминает большую имитацию референдума - это политическое действо, которое сделано для российского зрителя. У россиян происходит беспорядок в организации этого действа", - подчеркнул Кошель.

По его словам, люди с автоматами и с закрытым лицом, местные коллаборанты совершают поквартирный обход.

"Это фирменный почерк Кремля, именно так работает ФСБ. Это действо не признает весь цивилизованный мир. Никаких правовых последствий не будет, но по логике политической путинской машины может быть другой подход, помним Крым. Не исключаю, что именно такой сценарий может будет запущен на оккупированных территориях", - добавил Кошель.

  • 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях принялм решение о проведении "референдумов" по присоединению к РФ 23-25 сентября.
  • Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратилось ко всем причастным к псевдореферендумам. На каждого из причастных к "референдуму" наложат санкции. Будет инициировано уголовное преследование и арестовано движимое и недвижимое имущество.
  • Глава НАТО заявил, что мир должен подготовиться к тому, что Москва использует фиктивные "референдумы" в Украине, чтобы обострить эскалацию и утверждать, что российскую территорию атакуют из оружия Альянса.
  • Лидеры стран Группы семи в пятницу опубликовали заявление, в котором осудили проводимые Россией на временно оккупированных территориях псевдореферендумы и пообещали продолжать поддержку Украины

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