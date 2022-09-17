Псевдоначальница "пенсионного фонда" в Олешках начисляет выплаты в рублях

Об этом информирует Офис генпрокурора .

Так, жительница Олешков в июне 2022-го перешла на сторону России. Она вступила в должность "начальницы" в незаконном органе исполнительной власти - "пенсионном фонде г. Олешки Херсонской области".

По данным следствия, женщина руководит сервисным центром Главного управления Пенсионного фонда Украины в Херсонской области, захваченным россиянами. Там она начисляет местным жителям материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, коллаборант формирует реестры для выплат пенсий по законодательству страны-агрессора.

В настоящее время ей объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК (госмена в условиях военного положения).

Ранее подозрение было объявлено агенту РФ, который с помощью видеорегистратора фиксировал данные о дислокации ВСУ и передавал их представителям России.