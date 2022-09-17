Псевдоначальница "пенсионного фонда" в Олешках начисляет выплаты в рублях
Жительнице города Олешки Херсонской области объявили подозрение за сотрудничество с врагом
Об этом информирует Офис генпрокурора .
Так, жительница Олешков в июне 2022-го перешла на сторону России. Она вступила в должность "начальницы" в незаконном органе исполнительной власти - "пенсионном фонде г. Олешки Херсонской области".
По данным следствия, женщина руководит сервисным центром Главного управления Пенсионного фонда Украины в Херсонской области, захваченным россиянами. Там она начисляет местным жителям материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, коллаборант формирует реестры для выплат пенсий по законодательству страны-агрессора.
В настоящее время ей объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК (госмена в условиях военного положения).
- Ранее подозрение было объявлено агенту РФ, который с помощью видеорегистратора фиксировал данные о дислокации ВСУ и передавал их представителям России.
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