Псевдоминистрам "ДНР" объявили подозрение в вывозе украинских детей в Россию

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"В результате следственно-оперативных действий собраны неопровержимые доказательства вины еще двух должностных лиц псевдогосударственных образований на временно оккупированных территориях Донецкой области", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что "министр здравоохранения" и "министр доходов и сборов" террористической организации "ДНР" причастны к принудительному вывозу детей-сирот из временно захваченных районов Донбасса в РФ под видом поездок в детские лагеря.

"Эти двое российских граждан входят в ближайшее окружение главаря террористов Пушилина и по его "протекции" были назначены в руководящие ряды оккупационных органов в июле этого года", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что руководитель оккупационного министерства здравоохранения подстраивал медицинскую отрасль региона под нужды страны-спонсора терроризма. В частности, по его приказу переустраивают местные больницы в военные госпитали для раненых рашистов.

А глава министерства финансов "ДНР" занимается вопросами подстройки промышленных мощностей Донбасса для нужд военно-промышленного комплекса и армии РФ.

На основании улик обеим фигурантам объявили подозрения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В настоящее время подозреваемые находятся на временно оккупированной территории Востока страны: "СБУ установила места их пребывания и проводит меры по привлечению к ответственности".

Российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.

С 24 февраля по 16 декабря в результате военных действий России на территории Украины погибли по меньшей мере 449 детей и еще 859 получили ранения различной степени тяжести.