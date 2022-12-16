Псевдоминистрам "ДНР" объявили подозрение в вывозе украинских детей в Россию
СБУ сообщила о подозрении "министрам "ДНР", которые организовывали депортацию украинских детей в Россию
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"В результате следственно-оперативных действий собраны неопровержимые доказательства вины еще двух должностных лиц псевдогосударственных образований на временно оккупированных территориях Донецкой области", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что "министр здравоохранения" и "министр доходов и сборов" террористической организации "ДНР" причастны к принудительному вывозу детей-сирот из временно захваченных районов Донбасса в РФ под видом поездок в детские лагеря.
"Эти двое российских граждан входят в ближайшее окружение главаря террористов Пушилина и по его "протекции" были назначены в руководящие ряды оккупационных органов в июле этого года", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что руководитель оккупационного министерства здравоохранения подстраивал медицинскую отрасль региона под нужды страны-спонсора терроризма. В частности, по его приказу переустраивают местные больницы в военные госпитали для раненых рашистов.
А глава министерства финансов "ДНР" занимается вопросами подстройки промышленных мощностей Донбасса для нужд военно-промышленного комплекса и армии РФ.
На основании улик обеим фигурантам объявили подозрения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
В настоящее время подозреваемые находятся на временно оккупированной территории Востока страны: "СБУ установила места их пребывания и проводит меры по привлечению к ответственности".
- Российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.
- С 24 февраля по 16 декабря в результате военных действий России на территории Украины погибли по меньшей мере 449 детей и еще 859 получили ранения различной степени тяжести.
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