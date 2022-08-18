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Псевдоминистра образования Мариуполя и четырех директоров школ подозревают в госизмене

18 августа, 2022 четверг
16:05
Криминал

Мариупольцев, которые начали сотрудничать с оккупантами и заняли должности так называемых педагогов, подозревают в государственной измене

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в госизмене так называемому, министру образования г. Мариуполя и четырем директорам школ, которые перешли на сторону оккупационных властей (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что работавшие в Украине педагоги после полномасштабного вторжения РФ начали сотрудничать с российскими захватчиками в Мариуполе.

Злоумышленники возглавили учебные заведения города и псевдоминистерство образования.

Детали преступления расследуют.

  • 10 августа в Мариуполе впервые была проведена настоящая забастовка работников Горводоканала, отказавшихся выходить на работу из-за невыплаты заработной платы.
  • 13 августа Мариупольский городской совет сообщил, что оккупанты заманивают в Мариуполь рабочих из России, но "кидают" их на деньги.
  • 14 августа в эфире Еспресо волонтер Александр Ярошенко рассказал, что очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию.
  • 15 августа Забавин в эфире Еспресо также рассказал, что в Мариуполе осталось 100-150 тыс горожан.
  • Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что российские оккупанты полностью уничтожили 2 млн кв. м многоэтажного жилого фонда города.

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Мариуполь
война с Россией
Донетчина
оккупированные территории
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