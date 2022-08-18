Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в госизмене так называемому, министру образования г. Мариуполя и четырем директорам школ, которые перешли на сторону оккупационных властей (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что работавшие в Украине педагоги после полномасштабного вторжения РФ начали сотрудничать с российскими захватчиками в Мариуполе.

Злоумышленники возглавили учебные заведения города и псевдоминистерство образования.

Детали преступления расследуют.

10 августа в Мариуполе впервые была проведена настоящая забастовка работников Горводоканала, отказавшихся выходить на работу из-за невыплаты заработной платы.

13 августа Мариупольский городской совет сообщил, что оккупанты заманивают в Мариуполь рабочих из России, но "кидают" их на деньги.

14 августа в эфире Еспресо волонтер Александр Ярошенко рассказал, что очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию.

15 августа Забавин в эфире Еспресо также рассказал, что в Мариуполе осталось 100-150 тыс горожан.

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что российские оккупанты полностью уничтожили 2 млн кв. м многоэтажного жилого фонда города.