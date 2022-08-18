Псевдоминистра образования Мариуполя и четырех директоров школ подозревают в госизмене
Мариупольцев, которые начали сотрудничать с оккупантами и заняли должности так называемых педагогов, подозревают в государственной измене
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в госизмене так называемому, министру образования г. Мариуполя и четырем директорам школ, которые перешли на сторону оккупационных властей (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Следователи выяснили, что работавшие в Украине педагоги после полномасштабного вторжения РФ начали сотрудничать с российскими захватчиками в Мариуполе.
Злоумышленники возглавили учебные заведения города и псевдоминистерство образования.
Детали преступления расследуют.
- 10 августа в Мариуполе впервые была проведена настоящая забастовка работников Горводоканала, отказавшихся выходить на работу из-за невыплаты заработной платы.
- 13 августа Мариупольский городской совет сообщил, что оккупанты заманивают в Мариуполь рабочих из России, но "кидают" их на деньги.
- 14 августа в эфире Еспресо волонтер Александр Ярошенко рассказал, что очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию.
- 15 августа Забавин в эфире Еспресо также рассказал, что в Мариуполе осталось 100-150 тыс горожан.
- Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что российские оккупанты полностью уничтожили 2 млн кв. м многоэтажного жилого фонда города.
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