Псевдомэр Мелитополя Данильченко просит у россиян об отставке из-за сопротивления жителей оккупации, - Федоров
Назначенная Россией так называемая мэр Мелитополя Галина Данильченко просится в отставку из-за сопротивления горожан оккупантам
Об этом заявил законный городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает Укринформ.
"Данильченко хочет уйти с поста "гауляйтерки" не только из-за взрыва, который на днях произошел в городе, а из-за того сопротивления, которое жители демонстрируют с первого дня оккупации", - сказал Федоров.
По его словам, проукраинские митинги насчитывали 3000 участников, а затем, когда активистов начали похищать, началось невидимое сопротивление.
"Конечно, оккупанты были не готовы к такому сопротивлению. И потому "гауляйтерша" хочет уйти. Потому что она, как и вся путинская пропаганда, ожидала, что сразу после назначения она получит поддержку", - подчеркнул он.
- 30 мая около восьми часов утра в центре Мелитополя раздался мощный взрыв. Есть несколько пострадавших, среди которых племянница коллаборациониста Евгения Балицкого.
- Депутат Запорожского райсовета Дмитрий Кирильчук убежден , что оккупанты испытывают напряжение из-за действий украинских партизан и понимают, что они активно работают.
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