Об этом заявил законный городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Данильченко хочет уйти с поста "гауляйтерки" не только из-за взрыва, который на днях произошел в городе, а из-за того сопротивления, которое жители демонстрируют с первого дня оккупации", - сказал Федоров.

По его словам, проукраинские митинги насчитывали 3000 участников, а затем, когда активистов начали похищать, началось невидимое сопротивление.

"Конечно, оккупанты были не готовы к такому сопротивлению. И потому "гауляйтерша" хочет уйти. Потому что она, как и вся путинская пропаганда, ожидала, что сразу после назначения она получит поддержку", - подчеркнул он.

30 мая около восьми часов утра в центре Мелитополя раздался мощный взрыв. Есть несколько пострадавших, среди которых племянница коллаборациониста Евгения Балицкого.

Депутат Запорожского райсовета Дмитрий Кирильчук убежден , что оккупанты испытывают напряжение из-за действий украинских партизан и понимают, что они активно работают.