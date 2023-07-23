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OPINION

Псевдокультурная элитка способна продуцировать только шлак

23 июля, 2023 воскресенье
18:09
Мнение

Не есть ли жизнь каждого нашего героя, история каждого украинского подвига готовым сценарием?

История с 33-миллионным распилом на "драмеди" о Поровознюке — это о том, насколько, несмотря на войну, наша псевдокультурная элитка действительно далека от национальной повестки дня!

Вместо фильма об украинской победе, о защите Гостомеля, о войсках и героях она способна провоцировать только шлак, соответствующий ее настоящему уровню развития.

Есть очень интересные американские исследования о том, как США строили свою военную культурную политику с помощью Голливуда. Фильмы и мультфильмы снимались не только для войск, но и для гражданского населения.

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Сложные, многогранные фильмы, как, например, драма "С тех пор, как ты ушел" - о семье ушедшего на фронт военнослужащего. Об их переживаниях и трудностях. О постоянных ожиданиях любимого человека!

О чем говорить! Шедевр мировой кинематографии фильм "Касабланка" вышел на экраны в 1943 году. Большой фильм о том, какой жизненный выбор война и личная драма ставит перед циничным человеком, контрабандистом и бизнесменом. Фильм о войне, любви и самопожертвовании ради того, чтобы остаться человеком!

Спрашиваю: у нас мало материала для подобных фильмов? Не есть ли жизнь каждого нашего героя, история каждого украинского подвига готовым сценарием?

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Можем ли мы называть людей, провоцирующих подобный продукт, элитой в принципе? Стоят ли они хотя бы одного мизинца военного на фронте? Способны ли эти люди к трансформации и рефлексии?

Думаю, ответ очевиден.

Можно считать народ, несущий на себе крест кровавой войны, быдлом, которое все схавает! Но за это отношение счета обязательно будут выставлены постфактум! Человек, особенно украинец, может стерпеть много. Но не унижение и неуважение! Общественная тектоника движется медленно, но землетрясение неотвратимо!

Источник

Об авторе. Сергей Высоцкий, журналист, бывший народный депутат Украины.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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