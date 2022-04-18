Псевдоглавцу Новой Каховки вручили подозрение за сотрудничество с оккупантами

Об этом сообщает ОГПУ.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева уведомлено о подозрении жителю города Киева в коллаборационной деятельности (ч. 1, 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в условиях военного положения 2 апреля 2022 года принял предложение сотрудничества от представителей вооруженных сил РФ и был провозглашен "руководителем" временно-гражданской администрации города Новая Каховка Херсонской области.

"В дальнейшем мужчина неоднократно публично призвал жителей населенного пункта к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора. В своих социальных сетях он отметил необходимость налаживания связей с государством-агрессором и публично отрицал необходимость предоставления местному населению гуманитарной помощи от украинской власти", - проинформировали в ведомстве.

В ведомстве не указывают фамилию подозреваемого, однако СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Леонтьеве. Именно мужчина с такой фамилией фигурирует в сюжетах по российскому телевидению.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb