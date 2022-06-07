Об этом заявил назначенный россиянами "руководитель военно-гражданской администрации" Запорожской области Евгений Балицкий, передает РБК.

"В направлении Крыма пошли первые железнодорожные вагоны, 11 вагонов ушли с зерном из мелитопольского элеватора. Можно прогнозировать, что в ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз. Это будет не 11 вагонов, а сотни, тысячи вагонов", - сказал он.

11 мая мы сообщали, что РФ в Черном море уже заблокировала около 300 грузовых судов с зерновыми культурами и другим продовольствием из Украины.

24 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не покупать у России зерно, которое они украли у Украины.

Спутниковые снимки Maxar показывают , что российское грузовое судно, полное зерна, угнанное с украинских ферм, прибыло в сирийский порт Латакии.

30 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет моряков , участвующих в вывозе похищенного Россией на оккупированных территориях зерна.

Прокуратура приступила к расследованию незаконного вывоза похищенного Россией украинского зерна через оккупированный Крым.