Псевдоглава Запорожской области признал, что Россия ворует украинское зерно
Первый поезд с краденым зерном отправился из оккупированной россиянами части Запорожской области в оккупированный Крым
Об этом заявил назначенный россиянами "руководитель военно-гражданской администрации" Запорожской области Евгений Балицкий, передает РБК.
"В направлении Крыма пошли первые железнодорожные вагоны, 11 вагонов ушли с зерном из мелитопольского элеватора. Можно прогнозировать, что в ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз. Это будет не 11 вагонов, а сотни, тысячи вагонов", - сказал он.
- 11 мая мы сообщали, что РФ в Черном море уже заблокировала около 300 грузовых судов с зерновыми культурами и другим продовольствием из Украины.
- 24 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не покупать у России зерно, которое они украли у Украины.
- Спутниковые снимки Maxar показывают , что российское грузовое судно, полное зерна, угнанное с украинских ферм, прибыло в сирийский порт Латакии.
- 30 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет моряков , участвующих в вывозе похищенного Россией на оккупированных территориях зерна.
- Прокуратура приступила к расследованию незаконного вывоза похищенного Россией украинского зерна через оккупированный Крым.
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