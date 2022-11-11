Буква Q, с которой начиналась фамилия Квислинга, для американских карикатуристов и сегодня является знаком предательства, хотя ассоциации могут быть и более актуальными.

С началом войны России против Украины в массовом употреблении появилось слово "коллаборант". Или вернулось - потому что именно так во времена Второй мировой называли тех, кто сотрудничал с нацистами. В переводе с латыни это слово так и переводится – "сотрудничающий".

Но в 1940-х у этого слова был синоним. Приспешников нацистов высокого ранга называли "квислингами" по фамилии одного из самых известных коллаборантов - главы марионеточного правительства Норвегии Видкуна Квислинга. Прозвище, запущенное британским "Таймс", было таким распространенным, что стало темой для анекдотов. Например: "Приезжает норвежский премьер в канцелярию Гитлера. Его спрашивают: "Кто вы?" Он отвечает: "Квислинг". А адъютант раздраженно: "Это я понял, фамилия ваша как?"

Квислинг среди сателлитов Гитлера. Карикатура 1940-х годов

Самое интересное, однако, что по своей довоенной биографии Квислинг был мало связан с Германией. И гораздо больше – с Советским Союзом. Мало того – был дважды женат… на харьковчанках. Даже не так. Он был женат одновременно на двух женщинах. Обе из которых были харьковчанками. Однако об этом чуть позже…

Начнем все-таки с рождения. Видкун родился в семье пастора в норвежском городе Телемарк. С детства проявлял способности к математике. В двенадцатилетнем возрасте предложил пример, вошедший в школьный учебник – к тому же под его именем. Издатели сделали это намеренно – чтобы привлечь к обучению и творческому восприятию учебного материала других норвежских учеников.

Квислинг с родителями

При поступлении в военную академию Квислинг получил наивысший балл, а окончил военный колледж с самыми высокими оценками не только среди соучеников, но и за всю предыдущую историю этого заведения. Назначенный в генеральный штаб норвежской армии, Квислинг углубился в изучение России – соседа, отношения с которым были чрезвычайно важны для тогда еще молодого государства (Норвегия провозгласила независимость только в 1905 году, и сухопутную границу тогда имела только с Россией и Швецией). Правда, уже вскоре разразилась мировая война, а затем революция в самой России. Впрочем, тем более ценным было исследование Квислинга. Наконец, его назначили военным атташе в Петрограде – где к власти уже пришли большевики. Правда, поработал в должности он менее года. Но за это время получил связи и лишь укрепил свою репутацию лучшего в Норвегии эксперта по "российскому вопросу". По свидетельствам близких, Квислинг с восторгом отзывался о новых властителях России, потому что, как и они, был уверен, что их подданным много прав не нужно.

Квислинг и Нансен

Результаты ленинской политики, впрочем, уже вскоре сказались. Большевистскую Россию и захваченные ею соседние страны, в первую очередь Украину, охватил голод. Голодающим пыталась помочь Лига наций и лично великий норвежец Фритьоф Нансен. Именно как представитель нансеновской миссии Квислинг приехал в 1922 году в Харьков. Начальство было его работой довольно. А сам он женился. На местной девушке. Которую звали Александра Воронина. Она работала у Квислинга секретарем. Вместе с женой он вскоре уехал из Украины.

Александра Воронина

Однако в следующем году вернулся. И закрутил роман с другой - Марией Пасечниковой (есть версия, что ее настоящей фамилией была Пасек, но никаких данных, что она принадлежала к известной шляхетской семье Пасеков, пока нет). Которую, как ни странно, порекомендовала Квислингу взять секретарем сама Александра. Но романом дело не ограничилось. На Марии Квислинг тоже женился. Не оформляя развод с первой женой.

Квислинг со второй женой, Марией

Что случилось и не было ли ко всему этому причастно ОГПУ, что часто использовало амурные похождения интересующих его иностранцев для вербовки, – точно сказать трудно. Однако показательно, что по возвращении в Европу Квислинг написал и обнародовал во влиятельной норвежской газете статью, в которой призывал к дипломатическому признанию СССР. А по возвращении на родину сблизился с местными социалистами и упорно предлагал им создать отряды боевиков – якобы для защиты рабочих демонстраций. Социалисты, правда, поторопились дистанцироваться от назойливого советника – не потому даже, что он приехал из СССР, а учитывая его предыдущую работу в генштабе и возможные связи с норвежской разведкой.

Впрочем, через несколько лет Квислинг снова оказался в Советском Союзе. И в этот раз занялся коммерцией. Точнее – стал связным между своим приятелем Фредериком Прицем и представителями власти, которые с какой-то стати купили у того половину его бизнеса. А потом снова пошел на дипломатическую службу – к тому же представлял в Москве сразу Норвегию и Британию, не имеющую официальных отношений с СССР. Завершилось все скандалом и обвинениями в причастности дипломата к контрабанде денег – к тому же, не иностранной валюты, а именно советских рублей. Как бы там ни было, но это был еще один соблазнительный "крючок", на который Квислинга могли подцепить спецслужбы.

Еще больше вопросов вызывает выезд Квислинга из Советского Союза с огромной коллекцией антиквариата, среди которой были, правда, и фальшивки. Но ее продажа напоминала операцию по легализации денег, которую потом можно было использовать в норвежской политике. Квислинг действительно двинулся в политику. Но теперь он декларировал себя не социалистом, а… правым консерватором. И даже выдавал себя за идейного наследника умершего в то время Фритьофа Нансена. Квислинг даже вошел в руководство нансеновской партии "Лига отечества". А потом основал свою собственную - "Народный рассвет".

Поговаривают, что в это время советские спецслужбы вообще сделали ставку на ультраправых по всей Европе, рассчитывая, что они станут "ледоколом" сталинской политики. Были ли среди получателей этой помощи норвежские национал-радикалы – сказать не можем. Но то, что политику Квислинга активно продвигал тот же Приц, его приятель, делавший бизнес в СССР, мы знаем наверняка. Именно по его протекции Квислинг в конце концов стал министром обороны (здесь вспомнили его службу в генштабе), правда ненадолго. Но для искусного и придирчивого бюрократа, которым он зарекомендовал себя еще в миссии Нансена, даже небольшого времени хватило бы для получения большого объема информации об обороне страны.

Квислинг в 1930-е годы

После отставки Квислинг сдвинулся еще правее. Его партия стала именоваться "Народное единение", а Видкуна объявили ее фюрером, то есть вождем. В своих выступлениях он проклинал коммунистов и требовал бороться с агентами Коминтерна. Конечно, Коминтерн был инструментом политики Москвы, но в то же время и сопернической структурой для советских спецслужб. К тому же в 1936 году боевики "Народного единения", переодевшись полицейскими, напали на дом… Льва Троцкого, которому власти Норвегии предоставили политическое убежище. Сталин, считавший Троцкого своим личным неприятелем, потребовал выслать его из страны. Как ни странно, именно этого же на суде требовали нападающие из квислинговской партии. И добились своего!

Правда, популярность самого Квислинга, и без того не слишком высокая, к тому времени уже стремительно падала. Партийцы жаловались на нехватку денег. Возможно, спонсоры действительно "перекрыли кран", а возможно, это тоже был ход, который должен был объяснить сближение Квислинга с нацистами, которые к тому времени уже пришли к власти в Германии. Фюрер тепло поздравил фюрера с его юбилеем и публиковал антисемитские статьи, которые должны были понравиться Гитлеру. В то же время он агитировал против советско-британского союза – пока Сталин не заключил союз с Рейхом. После этого Гитлер даже согласился встретиться с Квислингом, и не раз. Очевидно "прощупывал" - можно ли норвежцу доверять.

Гитлер принимает Квислинга в Берлине

Через несколько месяцев вермахт начал открытое вторжение в Норвегию, надеясь захватить ее короля Хокона в плен. Король решил принять предложение британцев и покинуть страну. Тогда немцы связались с Квислингом. И предложили создать собственное правительство, пообещав сразу его признать на самом высоком уровне. Долго уговаривать не пришлось. По радио, к тому моменту уже захваченному оккупантами, Квислинг объявил себя премьером и отменил приказ о мобилизации. Но армия отказалась повиноваться его приказам, а все еще находившийся в стране король призвал народ к сопротивлению.

Квислинг на советской карикатуре

Раздраженные оккупанты разочаровались в самопровозглашенном премьере и вскоре создали свою собственную администрацию. Рейхскомиссаром был назначен немец Иосиф Тербовен, который и слышать не хотел о неудачнике-фюрере. Квислингу пришлось лететь в Берлин и буквально уговаривать Гитлера по собственной воле назначить его главой марионеточного правительства. Уговорить удалось. Но реальной власти правительство коллаборантов, конечно, не получило. Реальными хозяевами в оккупированной стране были рейхскомиссар Тербовен и руководитель местной полиции и СС Вильгельм Редис. Даже они откровенно презирали Квислинга. Что уж говорить о самих норвежцах.

Анонимный "проект" почтовой марки с изображением Квислинга. 1941 год. Автор не угадал – Квислинга не повесили, а расстреляли

Когда стало ясно, что британцы освобождают страну от оккупации, Тербовен и Редис свели счеты с жизнью. Квислинг и на это не отважился. Его арестовали. Судили. И расстреляли. Последними его словами были "я умираю невиновным".



Квислинг, похоже, до последнего не верил, что конец будет именно таким. Может, надеялся, что хотя бы кто-то из победителей "посмотрит" на его предыдущую "работу"? Но зачем было открывать свои карты спецслужбам, которым он уж точно был не нужен? Да и для любого оккупанта коллаборанты если и имеют какую-то ценность, то только до их общего, но неизбежного поражения.