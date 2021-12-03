Псаки сообщила, что Байден и Путин во время предполагаемой встречи обсудят Украину

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы обсуждаем такую возможность и объявим о ней, когда все будет решено окончательно. Это будет возможность для того, чтобы обсудить наши серьезные озабоченности по воинственной риторике и наращиванию Вооруженных сил на границе с Украиной”, - подчеркнула она.

По ее словам, Белый дом консультируется с Конгрессом США и европейскими союзниками по применению санкций против РФ за агрессию против Украины.

“Конечно, введение экономических санкций – это один из вариантов. Но мы собираемся делать это путем консультаций с Конгрессом и европейскими партнерами", – добавила Псаки.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что разговор президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться 7 декабря 2021 года.

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