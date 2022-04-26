Псаки о возможном введении санкций против предполагаемой супруги президента РФ Кабаевой: от наших ограничений никто не застрахован
Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможное введение санкций против предполагаемой супруги президента РФ Алины Кабаевой и заявила, что Соединенные Штаты не имеют никаких особых списков, на кого бы ни распространялись введенные правительством санкции
Об этом передает пресс-служба Белого дома.
Так, отвечая на вопрос американского журналиста о возможном введении ограничений против Алины Кабаевой, Псаки отметила, что США постоянно пересматривают санкции и от них никто не застрахован.
По ее словам, Вашингтон уже наложил санкции на президента России Владимира Путина, а также его дочерей и ближайших соратников. Но этот перечень в ближайшем будущем может расшириться.
- Ранее в этом месяце Соединенные Штаты, Британия и ЕС объявили о санкциях против дочерей Путина – Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой.
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