Прыжок в $26 тыс.: цены на никель обновили рекорд
Цены на никель на бирже в Лондоне зафиксировали рекордный рост на фоне опасений, что производство в РФ остановится после ее вторжения в Украину
Об этом сообщает businessinsider.
Трехмесячный контракт на никель подскочил на 90% и торговался выше $55 тыс. за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов по ценам от Bloomberg. Прыжок более чем на $26 тыс. стал самым большим однодневным приростом цены за всю историю.
Геологическая служба США сообщает, что Россия является третьим по величине производителем никеля в мире, причем примерно две трети мирового производства никеля используется для производства нержавеющей стали.
Никель также играет ключевую роль на растущем рынке аккумуляторов для электромобилей.
Цены на никель, нефть, пшеницу, природный газ и другие сырьевые товары резко возросли после нападения России на Украину почти две недели назад, когда военные действия вызвали санкции против России со стороны США и их западных союзников.
Российский "Норильский никель" произвел больше всего первичного никеля среди всех компаний мира в четвертом квартале 2021 года - более 62 тыс. тонн.
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