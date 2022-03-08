Прыжок в $26 тыс.: цены на никель обновили рекорд

Об этом сообщает businessinsider.



Трехмесячный контракт на никель подскочил на 90% и торговался выше $55 тыс. за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов по ценам от Bloomberg. Прыжок более чем на $26 тыс. стал самым большим однодневным приростом цены за всю историю.



Геологическая служба США сообщает, что Россия является третьим по величине производителем никеля в мире, причем примерно две трети мирового производства никеля используется для производства нержавеющей стали.



Никель также играет ключевую роль на растущем рынке аккумуляторов для электромобилей.



Цены на никель, нефть, пшеницу, природный газ и другие сырьевые товары резко возросли после нападения России на Украину почти две недели назад, когда военные действия вызвали санкции против России со стороны США и их западных союзников.



Российский "Норильский никель" произвел больше всего первичного никеля среди всех компаний мира в четвертом квартале 2021 года - более 62 тыс. тонн.



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