Прятал "товар" в рюкзаке дочери: в Одессе полиция изъяла у мужчины почти 1,4 кг кокаина

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Правоохранители установили, что 40-летний одессит организовал план сбыта кокаина оптовым покупателям и начал реализовывать его на территории Одесчины.

Одессита задержали на одной из улиц города, куда он приехал на такси с маленькой дочкой для передачи партии кокаина. При этом наркотик он положил в рюкзак девочки, предварительно упаковав в полиэтиленовые пакеты и пачки из-под съедобных детских палочек.

На месте задержания полиция изъяла у мужчины почти 680 граммов вещества, которое по результатам экспресс-теста оказалось кокаином. Правоохранители провели обыски в доме подозреваемого, где нашли и изъяли почти 700 граммов наркотика.

Следователь Одесского районного управления полиции Карина Федоряева сообщила, что изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу для установления их происхождения и веса, а канал поставки наркотического средства устанавливают.

Прокуратура сообщила фигуранту о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в больших размерах с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 10 лет лишением свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5,2 млн грн.

Фото: telegram Нацполиция Украины

Фото: telegram Нацполиция Украины