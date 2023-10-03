Прятал "товар" в рюкзаке дочери: в Одессе полиция изъяла у мужчины почти 1,4 кг кокаина
Полиция Одесской области задержала одессита во время сбыта 680 граммов кокаина, который он прятал в рюкзаке маленькой дочки
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Правоохранители установили, что 40-летний одессит организовал план сбыта кокаина оптовым покупателям и начал реализовывать его на территории Одесчины.
Одессита задержали на одной из улиц города, куда он приехал на такси с маленькой дочкой для передачи партии кокаина. При этом наркотик он положил в рюкзак девочки, предварительно упаковав в полиэтиленовые пакеты и пачки из-под съедобных детских палочек.
На месте задержания полиция изъяла у мужчины почти 680 граммов вещества, которое по результатам экспресс-теста оказалось кокаином. Правоохранители провели обыски в доме подозреваемого, где нашли и изъяли почти 700 граммов наркотика.
Следователь Одесского районного управления полиции Карина Федоряева сообщила, что изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу для установления их происхождения и веса, а канал поставки наркотического средства устанавливают.
Прокуратура сообщила фигуранту о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в больших размерах с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 10 лет лишением свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5,2 млн грн.
Фото: telegram Нацполиция Украины
Фото: telegram Нацполиция Украины
- 25 сентября СБУ задержала на таможенном посту одного из участников наркогруппировки, который в себе и в собственных вещах пытался ввезти в Украину почти полкилограмма кокаина на 3,5 млн грн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.17
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.71
- Актуальное
- Важное