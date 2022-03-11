Прямым попаданием: на Харьковщине россияне обстреляли психоневрологический интернат
В пятницу, 11 марта, в Харьковской области российские оккупанты обстреляли Оскольский психоневрологический интернат
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат. Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находились 330 человек!" – написал Синегубов.
Глава Харьковщины отметил, что из находившихся в заведении людей малоподвижных - 50, передвигаются на колясках - 10.
Количество пострадавших в результате обстрела устанавливается.
- Напомним, ранее оккупанты совершили авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе, убив трех человек, в том числе одного ребенка.
- Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил авиаудар РФ по роддому и детской больнице, назвав медучреждения "базой "Азова"".
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