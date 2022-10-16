Прямых ударов ВСУ по территории РФ пока не будет, - генерал Маломуж
Если будут наносить массированные удары с территории Беларуси или России по Украине, соответственно будет обратное действие
Об этом в эфире Еспресо сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и генерал армии Украины Николай Маломуж.
"Мы непосредственно не наносим удары, но мы не можем отрицать случайные взрывы или ситуации. Есть сопротивление среди россиян, есть сопротивление наших сторонников там, можно добавить деятельность спецслужб. Пока, по моему мнению, непосредственных ударов по территории Украины не будет. В перспективе, если будут наносить массированные удары с территории Беларуси или России соответственно будет обратное действие. Особенно, когда будет высокоточное оружие, которое обесценит все усилия россиян", - считает он.
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