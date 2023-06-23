Экономическая ситуация

Согласно предварительным оценкам Национального банка последствий террористического акта РФ по разрушению Каховской ГЭС на экономику Украины, озвученным во время прессбрифинга по решению по монетарной политике, краткосрочное влияние на инфляцию и темпы экономического восстановления будет умеренным: например, потери урожая овощей оценены в 5%, а дополнительный вклад в инфляцию на уровне 0.3 в. п. В то же время, потребность в восстановлении ГЭС оценена в сумму около 1 млрд дол. США, а экологические последствия и ухудшение ситуации с обеспечением водой (как питьевой, так и технологической) остаются существенными. В частности, до подрыва Каховской ГЭС потребление технической воды предприятием АрселорМиттал Кривой Рог составляло 2,5 тыс. кубометров в час. Для экономии подачу воды на производство уменьшили почти на две трети – до около 1 тыс. кубометров. Таким образом, после недавнего восстановления предприятием до уровня загрузки производства на 30-40%, оно снова упало до 15-20% из-за ситуации с водой.

В то же время, подтверждаются отдельные негативные тенденции в экономике. В частности, согласно данным Государственной службы статистики, за первые четыре месяца 2023 дефицит внешней торговли товарами расширился до 7 млрд дол. США, а коэффициент покрытия экспортом импорта снизился с 0.99 (в январе – апреле 2022 года) до 0.65. Такая ситуация создает основу для постепенного накопления внешнего макроэкономического дисбаланса, что потребует коррекции. Также под руководством ПРООН был подготовлен и опубликован комплексный доклад "Оценка влияния войны на людей", свидетельствующий о снижении внутреннего спроса со стороны домохозяйств в Украине.

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Согласно докладу, 65% домохозяйств сообщили о понижении доходов с февраля 2022 года; доля семей, для которых основным источником дохода является оплачиваемая работа, снизилась с 67 до 53%. Также в ООН прогнозируют, что в 2023 году уровень безработицы составит 18,3%. При подобных обстоятельствах уменьшение доли государства в экономике может оказаться не только невозможным, но и опасным как во время военного положения, так и еще некоторое время после победы в войне.

Бюджетная сфера

По информации министерства финансов, общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета в январе-мае 2023 составила 1143,2 млрд грн (в частности, в мае – 277,7 млрд гривен). В структуре расходов наибольшая сумма средств в январе-мае была направлена на оплату труда с начислениями (470,6 млрд грн (в мае – 99,1 млрд грн)), на оплату использования товаров и услуг (280,4 млрд грн (в мае – 65,3 млрд грн), на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) – 221,8 млрд грн (в мае – 44,1 млрд грн), на трансферты местным бюджетам (62 млрд грн (в мае – 15 млрд грн) ) и на обслуживание государственного долга (83,8 млрд грн (в мае – 45,7 млрд грн)).

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Продолжение военных действий на территории Украины продолжает оказывать доминирующее влияние на объем и структуру расходов государственного бюджета. Так, из указанного выше объема за 5 месяцев 2023 года на денежное содержание военнослужащих направлено 366,4 млрд грн (в мае – 76,6 млрд грн), на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов) , бронежилеты и другой специальной экипировки) направлено 190,9 млрд грн. Таким образом, только прямые текущие расходы по поддержанию боеспособности украинских войск составляют около половины всех расходов общего фонда государственного бюджета.

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 20.06.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 17 млрд гривен на сроки от 9 месяцев до 3 лет по ставкам от 18,2% до 19,75%, а также 244,4 млн. долларов США (9 мес., ставка 4,80%) и 136 млн. евро (1 год, ставка 3,25%).

Наибольший спрос у инвесторов имели гривневые бумаги на коротком и длинном концах линейки размещений. Учитывая, что большая доля средств была привлечена по ОВГЗ с более короткими сроками, средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований снизился до 18,72% (по сравнению с 18,95% неделей ранее).

Валютный рынок

Заметное увеличение спроса на иностранную валюту на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне незначительного сокращения ее предложения на прошлой неделе обусловило увеличение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 436 млн. долларов США (по сравнению с 278 млн. долларов неделей ранее).

При этом, хотя дефицит внешней торговли товарами и услугами и сократился в апреле, остается существенным фактором давления на обменный курс гривны. Так, счет текущих операций в апреле второй месяц подряд был сведен с профицитом (285 млн. долларов США), что позволило сократить отрицательное сальдо ПР с начала года до 597 млн. долларов США. Это стало возможным благодаря сокращению дефицита торговли товарами и услугами до 2,4 млрд долларов США в апреле (-11,8 млрд долларов США с начала года), устойчивым поступлением по оплате труда (+1,0 млрд долларов США в апреле, +3,9 млрд. долларов США с начала года), а также трансфертов (преимущественно в сектор общегосударственного управления) из-за рубежа (+2,1 млрд. долларов США в марте, +8,7 млрд. долларов США с начала года). Импорт услуг по статье "Путешествия" сократился до самого низкого уровня с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины (1,3 млрд. долларов США в апреле).

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Финансовый сектор

По данным Национального банка, в январе-мае 2023 года чистая прибыль банковской системы увеличилась до 53,6 млрд гривен (+9,6 млрд грн в мае), что в 2,2 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года. Чистые процентные доходы банков за 5 месяцев 2023 года составили 77,6 млрд гривен (+41% YOY), чистые комиссионные доходы – 20,8 млрд гривен (+22% YOY) и наряду с положительным результатом переоценки стоимости ценных бумаг выступали факторами улучшения финансовых результатов банков. Объем отчислений в резервы по активным операциям, который в 2022 году выступал главным фактором ухудшения финансовых результатов банков (более 120 млрд грн), с начала 2023 года остается умеренным (4,7 млрд грн). Рентабельность активов банков за январь-май 2023 г. составила 5,3%, капитала – 53,9%.

Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, по результатам мая составлявшие 20,80% для регулятивного и 14,25% – для основного капитала банков.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) увеличился до почти 660 млрд грн, из которых около 2/3 – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты и отток наличных денег во внебанковское обращение уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования, задолженность по которым сократилась до 5,7 млрд грн (без учета неплатежеспособных банков) и удержание рыночных ставок на уровне нижней границы ставок по операциям НБУ (20%).

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На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 721 льготный кредит на общую сумму 1,9 млрд грн, из которых около половины – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 29,3 тысяч на общую сумму 117,4 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов (более ¾) была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Доля кредитов на инвестиционные цели составляет 3,3%.

По программе поддержки микро-, малого и среднего бизнеса с использованием инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 23,6 тыс. кредитов на общую сумму 78,1 млрд гривен. При этом в мае 2023 года заключено 987 кредитных договоров на сумму 4,33 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,36 млрд гривен. По состоянию на 1 июня 2023 года банки обслуживали 17,4 тыс. кредитов на сумму 54,4 млрд. гривен с обязательствами по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, в объеме 26,5 млрд. гривен, что соответствует около 73 % от общего лимита предоставленных гарантий (36,33 млрд. гривен).

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.