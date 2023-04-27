Прямые предки короля Чарльза имели рабовладельческие плантации, - The Guardian
Прямые предки короля Чарльза III и королевской семьи покупали и эксплуатировали порабощенных людей на табачных плантациях в Виргинии
Об этом пишет The Guardian.
Документ, найденный в архивах, свидетельствует, что прямой предок короля участвовал в выкупе не менее 200 невольников у Королевской африканской компании (РАК) в 1686 году.
Документ приказывал капитану корабля доставить порабощенных африканцев к Эдварду Портеусу, владельцу табачных плантаций в Виргинии, и еще двоим людям. Сын Портеуса, Роберт, унаследовал родительское имение, перед тем как переехать с семьей в Англию в 1720 году. Позже его прямой потомок, Фрэнсис Смит, вышла замуж за аристократа Клода Боуза-Лайона. Их внучкой была Елизавета Боуз-Лайон, покойная королева-мать.
Документы, подтверждающие эти королевские корни, были найдены исследовательницей Дезире Батист при изучении связей между Англиканской церковью и рабовладельцами в Виргинии для написанной ею пьесы.
РАК, продавшая почти 180 000 порабощенных людей, получала королевские грамоты от нескольких сменявших друг друга английских королей. В недавно опубликованном документе чиновники РАК, называя себя "вашими любящими друзьями", поручают капитану корабля доставить "негров" Эдуарду Портею.
- Напомним, коронация короля Соединенного Королевства Чарльза III запланирована на 6 мая в Вестминстерском аббатстве.
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