Прямые предки короля Чарльза имели рабовладельческие плантации, - The Guardian

Об этом пишет The Guardian.

Документ, найденный в архивах, свидетельствует, что прямой предок короля участвовал в выкупе не менее 200 невольников у Королевской африканской компании (РАК) в 1686 году.

Документ приказывал капитану корабля доставить порабощенных африканцев к Эдварду Портеусу, владельцу табачных плантаций в Виргинии, и еще двоим людям. Сын Портеуса, Роберт, унаследовал родительское имение, перед тем как переехать с семьей в Англию в 1720 году. Позже его прямой потомок, Фрэнсис Смит, вышла замуж за аристократа Клода Боуза-Лайона. Их внучкой была Елизавета Боуз-Лайон, покойная королева-мать.



Документы, подтверждающие эти королевские корни, были найдены исследовательницей Дезире Батист при изучении связей между Англиканской церковью и рабовладельцами в Виргинии для написанной ею пьесы.

РАК, продавшая почти 180 000 порабощенных людей, получала королевские грамоты от нескольких сменявших друг друга английских королей. В недавно опубликованном документе чиновники РАК, называя себя "вашими любящими друзьями", поручают капитану корабля доставить "негров" Эдуарду Портею.