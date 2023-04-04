Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью Obserwator Finansowy .

Также он напомнил, что около 8 млн. украинцев покинули страну.

"Это драматические цифры, но экономика все еще жива. Мы видим некоторую адаптацию экономики к новым условиям и фактически в этом году ожидаем, что у нас будет хоть какой-нибудь небольшой, но медленный рост в 0,3% ВВП", - заявил Николайчук.

По его словам, НБУ оценивает падение ВВП Украины за 2022 год на уровне на 30%, но оно могло бы быть и больше, если бы не высокая способность общества и бизнеса к адаптации в новых условиях.

"К сожалению, в четвертом квартале Украина столкнулась с непрерывными террористическими атаками со стороны России на нашу энергетическую инфраструктуру, что также стало дополнительным бременем нашей экономики", - добавил чиновник.