Прямые потери от войны с Россией составляют около 2/3 довоенного ВВП Украины, – НБУ
Прямые потери материальных активов и инфраструктуры Украины от войны с РФ составляют примерно 140 млрд долларов США, то есть около 2/3 довоенного ВВП страны
Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью Obserwator Finansowy .
Также он напомнил, что около 8 млн. украинцев покинули страну.
"Это драматические цифры, но экономика все еще жива. Мы видим некоторую адаптацию экономики к новым условиям и фактически в этом году ожидаем, что у нас будет хоть какой-нибудь небольшой, но медленный рост в 0,3% ВВП", - заявил Николайчук.
По его словам, НБУ оценивает падение ВВП Украины за 2022 год на уровне на 30%, но оно могло бы быть и больше, если бы не высокая способность общества и бизнеса к адаптации в новых условиях.
"К сожалению, в четвертом квартале Украина столкнулась с непрерывными террористическими атаками со стороны России на нашу энергетическую инфраструктуру, что также стало дополнительным бременем нашей экономики", - добавил чиновник.
- Ранее Всемирный банк оценил восстановление Украины в 411 млрд. долларов.
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